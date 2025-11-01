HOQUEI
El Vila-sana vol donar un nou cop d’autoritat contra el Gijón
Les del Pla, minvades per les baixes, estan a un punt de l’equip asturià
El Vila-sana afronta avui (19.00) un nou repte d’altura davant d’un altre dels candidats al títol de Lliga. Després de golejar la passada jornada el vigent campió, el Palau, les de Lluís Rodero volen assestar un nou cop sobre la taula davant del Telecable Gijón, del qual els separa només un punt després de la derrota patida als despatxos contra el Bigues i Riells per alineació indeguda.
El conjunt del Pla d’Urgell afrontarà el partit amb el repte afegit de les baixes ja conegudes de Gime Gómez, Laura Pastor i la portera Anna Salvat, i les molèsties físiques que arrossega Luchi Agudo, que s’espera que pugui jugar. A més, Rodero només podrà comptar amb una jugadora de l’equip filial, la portera Marta Cerrada, ja que aquest juga a la mateixa hora a Vilafranca. Malgrat els contratemps, Rodero es mostra confiat en la capacitat de l’equip per competir, si bé no va quedar del tot satisfet dissabte passat malgrat golejar 5-0 el Palau. “El resultat sí que va ser bo, però vam concedir massa al rival i la nostra portera va estar molt bé. Treballem per millorar el que vam fer malament”, va dir.
Rodero reconeix també que les baixes estan afectant el ritme de treball del grup, malgrat que percep una evolució positiva. “Veig l’equip com creix, amb molt marge de millora encara perquè amb tantes baixes pocs entrenaments hem pogut fer al complet. Encara ens queden jugadores per incorporar i amb ganes de tenir-les totes, però amb la confiança i les ganes de continuar creixent i millorant”, va assenyalar. Sobre el conjunt asturià, el tècnic de les del Pla va comentar que “és un bon equip, un candidat a tot igual com els altres quatre o cinc que serem a dalt, però a mi em preocupa el meu equip. Si nosaltres estem a l’altura podrem aconseguir la victòria”, va asseverar.