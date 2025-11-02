HANDBOL
Derrota molt dolorosa del Lleida Handbol
L'equip cau a casa contra el Saragossa, un rival directe, en una nefasta segona meitat || Només van aconseguir anotar tres gols en els últims 25 minuts
El Lleida Handbol va encaixar ahir una dolorosa derrota (15-18) davant del Saragossa, no només pel fet de tractar-se d’un rival directe en la lluita per la permanència, sinó per com es va produir, després de completar una nefasta segona meitat.
N’hi ha prou amb dir que en els últims 25 minuts del duel, les d’Iban Raigal, que van perdre fins a 30 pilotes i amb prou feines van arribar al 50 per cent d’efectivitat en el llançament, només van ser capaces de marcar tres gols, per vuit del rival, que va acabar emportant-se un triomf que val doble.
“No hem estat a l’altura del que som capaços de fer i, sobretot, l’actitud de les jugadores no ha estat la desitjable, abaixant els braços molt ràpid. És una derrota molt dolorosa”, va afirmar el tècnic lleidatà al final del partit, reclamant una reacció a les seues jugadores de cara al futur. “Cal treballar més dur i tornar a creure que som capaços de tirar això endavant com a equip”, va afegir.
I això que el Lleida va començar bé el partit, aconseguint una renda de 4 gols (8-4) a vuit minuts del descans i mantenint tres gols d’avantatge a l’inici de la segona meitat (13-10), però a partir d’allà l’equip es va enfonsar i va encaixar un parcial de 2-8.