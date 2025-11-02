FUTBOL
Hansi Flick: “Sempre recolzaré Lamine”
El tècnic defensa el del planter després del clàssic i recorda que és “molt jove” i “un jugador fantàstic”. El Barça rep avui l’Elx (18.30 h) obligat a guanyar
El FC Barcelona rep avui (18.30) l’Elx a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, en l’onzena jornada de LaLiga EA Sports, a la qual els blaugranes arriben amb l’obligació de guanyar, després de la derrota (2-1) davant del Reial Madrid al Santiago Bernabéu. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, que es tornarà a asseure a la banqueta després de la sanció al clàssic, va defensar ahir Lamine Yamal. “El cuidarem. Parlem amb ell, parlarem amb ell. Estem actuant amb normalitat. Som molt honestos entre nosaltres i aquesta és la millor manera. Així que sempre el protegiré i li donaré suport. És un jugador fantàstic, un noi fantàstic. És molt jove, ok? Així que seguirem per aquest camí”, va dir Flick.
Sap que rep un Elx perillós. “És clar que és diferent. M’encanta el que he vist de l’Elx. Estan jugant bé, acostumen a pensar com a equip i sempre busquen la manera de sortir jugant. Per a nosaltres és important estar ben posicionats, que pressionem com volem i no els donem el pla de partit. Així són les coses”, va afegir el tècnic alemany.
“Aquests dos últims dies he estat molt content, he apreciat molt el que he vist en els entrenaments i, per descomptat, Dani Olmo i Lewy han tornat, així que són bones notícies. I tant que trobarem a faltar Pedri, però així són les coses. Aquesta temporada està sent així i hem d’acceptar-ho”, es va resignar abans de ser preguntat una altra vegada per Yamal. “Lamine està bé. Clar que té dies en què potser sent una mica de dolor, però ara s’ha entrenat molt, ha millorat bastant en aquests aspectes i crec que està evolucionant bé. Això és el que podem veure”, va explicar Flick.
Sobre la baixa de Pedri va dir que “va ser una sorpresa quan va arribar perquè després del partit a Madrid només va sentir una petita molèstia i un pèl de cansament. Hem d’acceptar-ho i, clar, al final trobarem a faltar un dels nostres millors jugadors”, va concloure.
Flick recupera Dani Olmo i Lewandowski
Hansi Flick oberva alleujat com es buida la infermeria blaugrana. Ja pot comptar amb Robert Lewandowsi i Dani Olmo, mentre que el porter Joan García ja es va exercitar ahir en solitari i la seua recuperació va per bon camí.
Un mes de novembre exigent per a l’equip
Amb el partit d’avui davant de l’Elx el Barça obre un mes de novembre molt exigent, en el qual jugarà sis partits, quatre de Lliga (Elx, Celta, Athletic i Alabès) i dos de Champions (Bruges i Chelsea).
El Femení visita avui la Reial Societat
El Barça Femení torna avui a la Lliga després de l’aturada per les seleccions, amb una visita al camp de la Reial (16.00). Les blaugranes són líders invictes en la competició i s’enfronten a un rival en un gran moment, ja que són terceres a la Lliga.