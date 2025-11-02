HOQUEI
Triomf sòlid del Vila-sana
Venç el Telecable Gijón amb gols d’Aina Florenza, Maria Porta i Elsa Salvañà i continua sense encaixar a la pista. Tomba un altre favorit després de golejar la jornada anterior el Palau de Plegamans
El Vila-sana continua mostrant la solidesa de la seua candidatura al títol de Lliga i, si fa una jornada va golejar 5-0 el Palau de Plegamans, ahir es va imposar per 3-0 a un altre dels favorits, el Telecable Gijón, sumant així tres punts de gran valor i deixant, una jornada més, la porta a zero. L’equip que entrena Lluís Rodero seria líder en solitari si no fos per l’error en la primera jornada de Lliga, en la qual per culpa d’una alineació indeguda, el triomf per 0-11 a la pista del Bigues i Riells es va transformar, després de la sanció del Comitè de Competició, en un 10-0 en contra. En els altres quatre partits disputats, no ha encaixat cap gol.
L’equip, a més de dolgut per aquell error, sap que el seu marge d’error és mínim, malgrat que una de les places de play-off és seua, tret de noves entrepussades. Ahir va tornar a sortir molt fort a pista, buscant posar-se davant com més aviat millor i ho va aconseguir gràcies a l’eficàcia d’Aina Florenza. Fitxada per la seua gran capacitat golejadora, la jugadora només va necessitar tres minuts per posar l’1-0 al marcador. Al minut 7 va ser la capitana, Maria Porta, la que va veure porta per situar el 2-0 al lluminós, resultat amb què es va arribar al descans.
A la segona part l’equip va continuar mostrant una enorme solidesa defensiva, amb Sandra Coelho convertida de nou en un mur inexpugnable i amb un joc vistós entre dos equips que buscaven el gol. Va ser de nou el Vila-sana que va moure el marcador. El 3-0 el va firmar la jove Elsa Salvañà al minut 41, certificant tres punts d’un enorme valor, material i moral.
Després del partit, el tècnic, Lluís Rodero, va dir sentir-se “molt satisfet” per la victòria. “No ha estat el nostre millor partit, però hem sabut patir quan ha tocat i hem sabut estar a la pista”, va explicar. “En la segona part hem millorat en atac i felicito tot l’equip pel gran treball que han fet”, va valorar.
Va afegir que “ha estat un partit igualat, però aquesta temporada tenim més olfacte golejador i ho estem demostrant, tot i que també hi ha molt sacrifici defensiu. Tenim tres porteres que estan a un nivell molt alt i això ens dona molta seguretat”. Sobre el fet d’haver guanyat un rival directe, va advertir que tots els partits són de gran exigència. “En cada partit estan en joc tres punts molt importants. Va bé per saber on som, perquè només fa un mes que ens entrenem totes juntes”, va recordar. El pròxim partit serà a Manlleu.
L’Alpicat rep el Manlleu, rival de la zona alta
L’Alpicat afronta avui un nou compromís complicat en aquest inici de la competició de lliga, en el qual s’està mesurant cada jornada a equips que opten al títol. L’equip que entrena Mats Zilken rep avui el Manlleu (12.30), segon classificat, amb la necessitat de començar a sumar punts, ja que ha saldat amb derrota els quatre primers partits de la Lliga en la tornada a la màxima categoria de l’hoquei femení estatal. L’Alpicat només ha marcat tres gols després de perdre davant de Cerdanyola (5-2), Palau de Plegamans (1-4), Vila-sana (0-4) i Gijón (5-0), amb la qual cosa es manté a la zona baixa de la classificació sense haver puntuat encara.