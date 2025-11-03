FUTBOL
El Butsènit i el Sant Ramon es reparteixen els punts
El Butsènit i el Sant Ramon van empatar ahir 1-1 al camp dels del Segrià. Va ser un partit bastant equilibrat, sobretot a la primera part, quan els locals van obrir el marcador amb un gol d’Eroles al minut 14. El Baghdadi va igualar el partit al 38 (1-1), resultat que es va mantenir la resta del duel. A la tornada del descans, els locals van ser superiors, però van fallar diverses ocasions de gol que els haurien assegurat els tres punts.
Els dos equips es mantenen en les seues posicions, desena i onzena, respectivament, després d’haver guanyat només un partit. Al cap de de set jornades, el Butsènit no coneix encara la victòria a casa i val a destacar que han empatat en quatre ocasions. Els de la Segarra, per la seua part, han perdut quatre encontres.