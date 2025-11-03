BÀSQUET
“Hem competit tres quarts”
Encuentra. El tècnic es va mostrar “content pel plantejament”, però va lamentar que “al final hem comès diversos errors que en aquest nivell es paguen”
Gerard Encuentra va destacar al final del matx la igualtat que hi va haver en els tres primers quarts, “jugant de tu a tu”, va dir, però va reconèixer que l’últim “ha estat molt fluix i ens ha penalitzat molt”. El tècnic de l’Hiopos va explicar que la davallada no va ser només física, sinó fruit també d’altres factors: “Ells han apujat el nivell defensiu i nosaltres no l’hem igualat i ens ha costat anotar, no per males jugades, sinó perquè hem fallat alguns tirs clars i un parell de triples alliberats. En aquests moments ells han anotat i nosaltres no”, va lamentar.
Encuentra també va voler posar de relleu el plantejament defensiu dels seus, destacant el treball sobre jugadors clau del Joventut: “Me’n vaig bastant content del plantejament. Crec que ells no estaven gens còmodes, els ha costat trobar la fluïdesa amb què estaven jugant últimament. Però en l’últim període, un parell d’errors ens han condemnat”.
Els minutas finals
El tècnic lleidatà va lamentar també la gestió que va fer l’equip en els minuts finals del duel. “Durant moltes fases del partit l’equip ha estat sòlid, seguint el pla previst, però al final hem comès errors defensius i ofensius que en aquest nivell es paguen. En els moments de tensió, hem pres males decisions”, va afirmar.
Malgrat la derrota, l’entrenador es va centrar en els aspectes positius. “L’equip treballa bé, analitzarem els errors i continuarem millorant. En moltes fases del partit hem estat competitius. Està clar que ara estem tristos per la derrota, però l’equip treballa bé en el dia a dia i crec que en moltes fases del partit hem estat competitius”, va concloure.
John Shurna assoleix els 500 triples a l’ACB
John Shurna va firmar ahir dos dels sis triples que va anotar l’Hiopos Lleida davant del Joventut, la qual cosa li va permetre assolir la xifra de 500 en la història de l’ACB. El nord-americà, que en la seua tornada a Badalona no va estar gens encertat, ha aconseguit aquesta marca després de llançar un total de 1.203 triples en les seues onze temporades a la Lliga, amb un 41,6 per cent d’efectivitat. Per la seua part, el verd-i-negre Guillem Vives va depassar la xifra de 400 (403) triples amb els cinc que va endossar ahir a l’Hiopos.
El Tenerife cau i el València, únic invicte
El València, que va atropellar el Burgos a l’últim quart (100-82), s’ha quedat al capdavant de la Lliga Endesa com a únic equip invicte, amb la primera derrota encaixada ahir pel Tenerife a la pista del Baskonia. Els vitorians, que visitaran diumenge el Barris Nord, van reaccionar en una gran segona part per vèncer 89-79. El Barça va sucumbir de nou al Palau, aquest cop amb el Múrcia (78-81), trencant una ratxa de tres victòries, i el Madrid va vèncer a Saragossa 83-95.