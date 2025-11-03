L'Hiopos Lleida cau a Badalona davant del gran encert del Joventut en el triple
Segona derrota del curs, primera a domicili
L’Hiopos Lleida no va poder assaltar ahir l’Olímpic de Badalona com va fer tres setmanes enrere al Palau Blaugrana i va encaixar la segona derrota de la temporada (82-68), la primera lluny del Barris Nord. Els de bordeus, que van estar acompanyats per prop d’un miler de seguidors, es van mantenir en el partit durant 33 minuts, però un parcial final de 19-5 va acabar amb totes les seues opcions davant d’un Joventut molt encertat en el triple, amb dotze cistelles, el doble que els lleidatans executant els mateixos llançaments.
Els dos entrenadors es van deixar els seus dos jugadors més ben valorats a la banqueta, la dupla Ricky Rubio-Tomic pels verd-i-negres i Batemon-Agada pels lleidatans, a més d’Ejim, però Encuentra va haver de canviar els seus plans relativament aviat perquè el seu equip no va arrancar entonat.
Malgrat prendre avantatge gràcies a una penetració de Paulí i un triple de Zoriks, que no va ser validat per la taula d’anotació fins al final del primer quart, el Joventut va entrar molt millor, més ferri en defensa i precís en atac, amb Hakanson com a executor.
Amb 11-5 i després de diverses imprecisions, Encuentra va fer un quàdruple canvi, donant entrada a Batemon, Agada, Ejim i Diagne, mantenint únicament Paulí del cinc titular. La decisió va fer efecte i un triple de l’escorta de Milwaukee va donar un altre aire a l’equip. Tot i així, Hakanson seguia anant per lliure i amb dos tirs lliures i un triple mantenia els sis punts de renda (16-10).
L’aparició d’Ejim, més físic que els seus marcadors, va rellançar les opcions lleidatanes. Cinc punts seguits del canadenc, inclòs un triple, a més d’un 2+1 de Diagne, molt efectiu en la pintura, i un contraatac de Jiménez van completar un parcial de 2-8 que tornava el comandament del marcador a l’Hiopos (19-20), que acabaria el període dos punts a dalt gràcies a una altra cistella d’Ejim (20-22).
El conjunt lleidatà va ampliar la renda a quatre gràcies a l’encert de Batemon (22-26), però la irrupció de Vives, amb dos triples seguits, units a una cistella de Hunt, inèdit fins a aquell moment, va obligar Encuentra a demanar temps mort (30-26). La tornada a pista no podia ser millor per als de bordeus, que en tot just un minut li van endossar un parcial de 0-6, amb un 2+1 de Krutwig i un triple de Shurna (30-32, m. 15).
Ara era Dani Miret el que demanava temps mort per frenar la ratxa lleidatana, i ho va aconseguir, entrant el partit en una fase d’intercanvi de cops per arribar al descans en taules (41-41).
L’Hiopos estava aconseguint el que havia demanat Encuentra a la prèvia, incomodar al màxim els dos millors generadors verd-i-negres, Ricky Rubio i Tomic, que amb prou feines havien entrat en joc. Sense ells, el Joventut va viure en el tercer quart gràcies a Hunt, el seu màxim anotador, que es va despertar per liderar una ratxa de sis punts i prendre una petita avantatge (49-44), que l’Hiopos va esbandir ràpidament amb un elèctric Agada, que va liderar amb 5 punts un parcial d’1-8 per recuperar el comandament (50-52, m. 26). El guió no va canviar i la igualtat va tornar a presidir els últims minuts del quart, que es va tancar de nou empatat (57-57).
Tot estava per decidir, però la balança va començar a decantar-se del bàndol local gràcies als triples. Un de Hakanson i un altre de Hunt, ahir un malson per a la defensa lleidatana, van obligar Encuentra a parar el matx un minut i mig després de reprendre’s (63-59). La reacció no va tardar a arribar i Agada i Krutwig van firmar l’onzè empat del duel (63-63), i l’últim, ja que a partir d’allà tot va canviar. Uns altres dos triples seguits de Hakanson i Hunt van tornar a situar la renda en sis punts (69-63).
Encuentra va parar de nou el partit, però de tornada Walden va fallar una safata fàcil i els verd-i-negres van anotar cinc punts seguits, amb el cinquè triple de Vives que completava un parcial d’11-0 que va resultar letal. Encara que Shurna va trencar la ratxa amb el seu triple número 500 a l’ACB, l’Hiopos, que va arribar a perdre per 15 punts (81-66), ja no va poder reenganxar-se i va acabar encaixant la primera derrota lluny del Barris Nord i la segona de la temporada.