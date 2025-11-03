HOQUEI
El Pons Lleida pateix però venç
Firma contra el Cerdanyola la segona victòria consecutiva a l’Onze de Setembre en un partit que no va sentenciar fins a l’últim minut. Va generar moltes ocasions, però li va faltar encert
❘ lleida ❘ El Pons Lleida va firmar ahir davant del Cerdanyola (4-1) la segona victòria a casa i la segona consecutiva, en un partit en el qual la diferència va ser més gran al marcador que a la pista. El Llista, malgrat que va tenir el control del duel i va generar nombroses ocasions, no va poder sentenciar fins a l’últim minut i va patir per assegurar el triomf, especialment després que l’equip barceloní situés el 2-1 al marcador. L’equip d’Edu Amat va marcar el 3-1 quan faltava poc més d’un minut i, amb el Cerdanyola amb cinc jugadors de pista i sense porter, va facilitar que el Pons Lleida marqués a porta buida el 4-1 quan faltaven 15 segons. Sumava així tres punts de gran valor en un matx en el qual va haver de patir per emportar-se la victòria.
El Llista va prendre el control del joc des de l’inici, davant d’un rival que es defensava bé, que va comptar amb l’excel·lent actuació del seu porter i que arribava amb perill. Jordi Badia (3’), Antonio Miguélez (7’) i Sebas Moncusí (8’) van disposar de les primeres ocasions clares, però el gol se li continua resistint a l’equip lleidatà. Badia va tornar a tenir el gol a prop al minut 15 i Miguélez al 17, abans que Nico Ojeda pogués col·locar l’1-0 al marcador al minut 23. Amb aquest avantatge mínim va acabar la primera part, malgrat que Moncusí també va disposar d’una bona oportunitat.
A la segona part el Llista va mantenir el control del matx i semblava que l’encarrilava amb el 2-0 de Darío Giménez al minut 35, però el Cerdanyola va reaccionar i els nervis es van apoderar de l’equip lleidatà. Al mateix minut 35 Marc Coy va fallar un penal i al 37 va arribar el 2-1 d’Álvaro Giménez. Van ser els pitjors moments per al Llista. Miras va estavellar la bola al pal (37’) i, a més, va cometre la desena falta encara que Javi Sánchez va parar el llançament de Marc Vázquez.
El xoc arribava a la recta final totalment obert. Al 46 Sebas Moncusí va disposar d’una altra bona ocasió i al 47 va arribar una acció clau. Álvaro Giménez va veure la targeta blava i va deixar el seu equip en inferioritat. Malgrat que el Llista no va poder aprofitar-la, sí que va aconseguir marcar el 3-1 amb una rematada de Martí Gabarró a falta d’1.20. El Cerdanyola va treure el porter per posar un cinquè jugador de pista i, quan faltaven 15 segons Chino Miguélez va recuperar la bola i, des de la pròpia pista, va llançar a porta buida per firmar el 4-1 que permetia a l’equip segellar tres punts d’un gran valor.
Edu Amat: “Arribem, però ens falta afinar la punteria”
L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, es mostrava satisfet per una victòria que no es va poder concretar fins a l’últim minut, malgrat que l’equip va generar moltes ocasions i hauria pogut sentenciar abans. “El seu porter ha fet un partidàs, és un gran porter, amb experiència internacional. Si continuem arribant així, quan afinem la punteria i ens entrin els gols serem capaços de guanyar els partits amb més solvència”, va valorar.
Va recordar que ja havia advertit de la dificultat del Cerdanyola. “Encara que sigui un acabat d’ascendir, no deixa de ser un històric i té jugadors per mantenir-se a la categoria sense problemes. Ja sabíem que seria un partit dur i difícil.”“Ha tornat a passar, hem tingut el control del partit, però quan ens han fet el 2-1 han tornat a aparèixer els fantasmes d’altres partits en què al final ens van acabar remuntant”, va afegir.