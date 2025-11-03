FUTBOL
Victòria balsàmica
El Barça va guanyar amb solvència un agosarat Elx per oblidar la derrota en el clàssic. Van marcar Lamine Yamal, Ferran Torres i Marcus Rashford
❘ BARCELONA ❘ El Barcelona va recuperar la pegada i el somriure a LaLiga a costa de l’Elx que, malgrat caure per 3-1 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, no va perdre mai la cara al partit i fins i tot va disputar la possessió i el joc al conjunt blaugrana.
Eder Sarabia va sorprendre posant els seus laterals a cama canviada, a priori per controlar millor Lamine Yamal i Rashford, els extrems a cama canviada del Barça. Tanmateix, Álvaro Núñez, destre per l’esquerra, va caure en la retallada de Lamine en l’1-0 i Pedrosa, esquerrà per la dreta, va mesurar malament en la jugada del 2-0. Van ser dos errors defensius de l’Elx que van condicionar l’arrancada del partit, perquè a l’equip alacantí se li va posar costa amunt el xoc en tan sols onze minuts.
Va començar bé l’Elx, però Balde va aprofitar als 9 minuts una pèrdua visitant en la sortida de la pilota per robar, accelerar en la conducció i assistir Lamine Yamal, que va retallar amb l’esquerra Álvaro Núñez abans d’afusellar Iñaki Peña des del punt de penal. El 10 del conjunt blaugrana, a qui la pubàlgia que porta patint des de fa setmanes li havia impedit brillar els últims partits, va mossegar i va besar amb ràbia l’escut.
El segon gol, que va arribar dos minuts després, també va tenir una celebració especial. Pedrosa va relliscar en la següent acció defensiva i Fermín ho va aprofitar per internar-se per la banda esquerra i regalar el gol a Ferran Torres, que va empènyer la pilota a plaer al fons de la xarxa.
El de Foios va voler dedicar el gol a la seua terra, quan es compleix una any de la tragèdia de la dana, i es va aixecar l’elàstica blaugrana per mostrar el missatge “València sempre en la memòria” en una altra samarreta que portava sota de l’oficial. El quadre il·licità, que hauria pogut encaixar el tercer en trets de Fermín i Ferran, es va ficar en el partit amb el gol de Rafa Mir en el 42.
Possible golejada
La segona meitat va arrancar amb un gol anul·lat a Rashford per fora de joc de Fermín i un tret al travesser de Mir. El Barça no patia però tampoc sentenciava, i no ho va fer fins a l’hora de joc quan van combinar Fermín i Rashford. L’anglès va controlar i va afusellar Peña per al 3-1 definitiu. Szczesny i el pal van evitar un altre gol de Mir, mentre que Lamine, abans de deixar el camp, va fallar un altre gol cantat.
Flick: “M’han agradat la pressió i la intensitat”
Hansi Flick, entrenador del Barça, es va mostrar satisfet amb el rendiment ahir dels seus. “Hem pressionat com un equip i estic content. Els primers gols venen per aquesta pressió, i això m’ha agradat”, va dir l’alemany, que també va destacar dos dels golejadors d’ahir: “Marcus és un jugador increïble i Ferran ha tingut molt bons moments. Estic molt feliç per ambdós. Aquesta és la força.”