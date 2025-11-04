BILLAR
Rècord d’inscrits en el Campionat d’Espanya a la banda de Cervera
Hi prendran part un total de 41 jugadors
El Casal de Cervera acollirà a partir de demà el Campionat d’Espanya de billar en la modalitat a la banda. Segons el director esportiu de l’entitat, Sergi Garriga, s’ha aconseguit el rècord de participants, amb 41 jugadors. “Les últimes dècades no hi ha hagut cap participació tan notable”, va reconèixer. Entre aquests hi seran presents l’actual campió d’Europa, el valencià Raúl Cuenca, i l’actual campió estatal de la modalitat, Joan Espinasa, així com el subcampió d’Europa en la modalitat del quadre 47/2, Esteve Mata, i el subcampió de Catalunya de la banda, Armando Moreno, títol que va aconseguir el cap de setmana passat.
En les tres primeres jornades es jugaran les eliminatòries en grups de tres, passant ronda el primer de cada grup i el millor segon de tots ells. Divendres es jugarà la fase de qualificació amb els 16 jugadors finalistes en grups de 4 i diumenge es disputaran les semifinals i la gran final. Cada jornada de campionat començarà a les 10.00 i finalitzarà a les 22.00, i l’entrada serà gratuïta.
El club lleidatà comptarà amb un equip de 25 voluntaris que s’ocuparan dels arbitratges i els marcadors.
Durant el dia d’ahir els jugadors del Casal de Cervera, juntament amb els responsables de l’empresa Rufes de València, van portar a canvi la renovació dels draps i les bandes dels billars.
Després d’organitzar dos campionats consecutius d’Europa, Cervera va sol·licitar aquest any l’Estatal a la banda, modalitat en la qual l’històric jugador del club lleidatà Francesc Fortiana va aconseguir els seus millors resultats, amb una medalla de bronze europea, tres títols estatals i l’or en nou campionats de Catalunya.