FUTBOL
Treballs de resembra a la gespa del Camp d’Esports
Els tres clubs no entrenaran en 15 dies tot i que el Lleida sí que hi jugarà diumenge
L’empresa Royalverd, encarregada del manteniment de la gespa del Camp d’Esports, va iniciar ahir els treballs de resembra al terreny de joc, per la qual cosa els tres clubs que utilitzen aquesta temporada la instal·lació, el Lleida CF, l’AEM i l’Atlètic Lleida, no s’entrenaran en aquest camp durant aquesta setmana i la vinent, malgrat que l’equip que dirigeix Jordi Cortés sí que disputarà a l’estadi el seu partit de Lliga d’aquest diumenge vinent davant del Muntanyesa (18.00), segons va comunicar ahir el club, que va destacar que ho faran d’acord amb les indicacions que ha rebut des de l’empresa.
Els treballs consisteixen en la implantació d’un nou tipus de gespa d’hivern, corresponent a la varietat raygrass. Aquests treballs està previst que finalitzin demà. La setmana passada aquesta empresa ja va fer un treball específic de recuperació de la gespa a les àrees petites.
L’Atlètic Lleida, que diumenge juga el seu partit de Lliga al camp de l’Alcoià, va assenyalar ahir que “Royalverd ha informat que, per garantir la correcta adaptació de la nova gespa, el camp haurà d’estar inactiu durant un període de quinze dies, temps durant el qual recomana que no s’hi entreni ni es disputin partits”. També l’AEM juga fora aquest diumenge.
El seu director esportiu, Xavier Bartolo, va assenyalar que “nosaltres no ens entrenarem aquestes dos setmanes i també l’AEM s’ha compromès a no fer-ho”, i sobre el fet que el Lleida jugarà el seu partit de Lliga diumenge, va indicar que “la recomanació és no jugar, l’ideal seria no fer-ho, perquè no és el millor per a aquest procés de recuperació i el camp diumenge no estarà bé”.
El Lleida, que tampoc s’hi entrenarà, en el seu comunicat va destacar que “d’acord amb les indicacions de l’empresa encarregada d’aquests treballs, el partit d’aquest diumenge dia 9 de novembre, contra el CF Muntanyesa... es podrà disputar al Camp d’Esports amb normalitat”.
Marc Torres, adjunt a la presidència, va assenyalar que havia estat “materialment impossible, per falta de temps”, traslladar el partit a un altre recinte. El club també va demanar a aficionats i seguidors que acudeixin a animar l’equip.