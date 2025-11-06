FUTBOL
Espanya presenta la samarreta del Mundial
La selecció espanyola estrenarà en el seu últim partit de la fase de classificació per al Mundial 2026, contra Turquia el dimarts 18, l’equipació d’Adidas que vestirà durant la Copa del Món, revelada ahir. La samarreta presenta un acabat amb fines ratlles verticals grogues sobre una base roja, i les mànigues de blau fosc, amb la paraula España escrita a la part posterior del coll.
L’equipació està inspirada en la bandera i l’escut d’Espanya i representa un estil de joc lliure i noves perspectives del futbol, buscant connectar totes les generacions a l’avantsala de la Copa del Món, segons Adidas. A més, s’han incorporat teixits elàstics mecànics 3D amb tecnologia climacool+ d’Adidas, que absorbeixen la suor més ràpidament, garantint la màxima ventilació fins i tot en els climes més exigents.