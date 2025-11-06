BÀSQUET
L’Hiopos, optimista tot i la derrota a Badalona
Shurna i Zoriks veuen “coses bones a rescatar” del partit davant del Joventut
La plantilla de l’Hiopos Lleida afronta una nova setmana de treball després de la derrota a Badalona, amb la ment posada en el pròxim compromís davant del Baskonia. El conjunt lleidatà acumula tres victòries en un inici davant de rivals d’alt nivell i continua mostrant una identitat competitiva que convida a l’optimisme. Així ho va reflectir John Shurna, que va valorar positivament l’esforç del grup a la pista del Joventut. “Va ser un partit difícil. Hi ha moltes coses bones a rescatar i d’altres en què hem de treballar. Ells van ficar tirs importants a l’últim quart i cal donar-los crèdit”, va reconèixer l’ala pivot nord-americà, que diumenge va assolir els 500 triples anotats a l’ACB, encara que va treure rellevància a l’esmentada gesta. “Només significa que he jugat molts anys aquí i que he tingut la sort de jugar amb grans jugadors. No hi he pensat abans i probablement tampoc hi pensaré ara”, va comentar de forma distesa.
Així mateix, Shurna va insistir que el grup manté l’ambició intacta. “Tots estem provant d’aprendre com tancar els partits i mantenir-nos units fins i tot en els moments difícils. Amb el caràcter que té aquest grup, estic segur que podem fer-ho”, va assenyalar.
Respecte al duel davant de Baskonia, Shurna va advertir que “està en un gran moment. Ha guanyat a l’Eurolliga i també a Tenerife, així que serà un partit complicat, però ens emociona el repte”. “Sentim el suport de l’afició i sé que estarà amb nosaltres”, va concloure.
En la mateixa línia es va expressar Kristers Zoriks, que va subratllar la necessitat de continuar creixent des de la defensa. “No som perfectes en res, però la defensa és el que pots controlar cada dia. En atac de vegades l’encertes i de vegades no, però l’esforç ha de ser-hi sempre”, va apuntar el base letó.
A més, va destacar l’ambient que espera al Barris Nord per rebre el Baskonia. “Hi haurà molta energia. Els nostres aficionats ens ajudaran i serà un partit dur. A l’ACB no pots guanyar si no dones el cent per cent, especialment contra un gran equip”, va destacar.
El Força Lleida impulsa una temporada més activitats paral·leles a l’àmbit esportiu per a jugadors i jugadores de la base, famílies i cossos tècnics, amb l’objectiu de continuar formant els esportistes més enllà de l’esport.
Aquesta temporada ja s’han organitzat xarrades amb pares i mares abans dels partits i també dinàmiques de cohesió i treball en equip.La psicòloga del club, Noemí Bonet, va explicar que “volem que els nostres jugadors i jugadores aprenguin a competir, però sobretot a conviure i gestionar emocions. La formació no acaba amb l’entrenament, segueix en aquests espais de creixement personal”. L’objectiu del club és que tots els equips de la base participin en alguna activitat d’aquest tipus durant la temporada.