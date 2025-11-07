BILLAR
Cervera acull els millors d’Espanya
Els vuit millors jugadors d’Espanya de billar en la modalitat de la banda entraran avui en competició a l’Estatal de Cervera, entre ells l’actual campió, Joan Espinasa; el campió d’Europa; Raúl Cuenca; Esteve Mata, plata a l’Europeu en el quadre 47/2, i els lleidatans Armand Moreno, que té tres bronzes el 2020, el 2024 i el 2025, el cerverí Sergi Garriga i el jugador de Santa Coloma de Queralt Jordi Gassó.
A vuitens de final han passat també quatre jugadors de Cervera, que són Mateu Carbonell, Xavier Rius, Gregori Campaña i Joan Graells. Avui es decidiran els setze jugadors que passen a quarts de final.
Com a curiositat, en el campionat juguen tres generacions de la família Arnau de Ulldecona. L’històric Pere Arnau, el seu fill Ricard Arnau i el seu net i jugador júnior Aleix Arnau. Demà es decidiran els quatre semifinalistes.