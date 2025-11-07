AUTOMOBILISME
Jordi Esteve torna a competir en el Dakar
El lleidatà, que ja ha participat en dotze edicions, pilotarà un camió i espera acabar la competició en el Top 15 de la prova
El pilot lleidatà Jordi Esteve tornarà al Dakar. Serà la seua participació número 13, o la “dotze més un”, com prefereix dir, i ho farà de nou als comandaments d’un camió, repetint l’equip amb què va participar en la passada edició. Esteve serà el pilot, amb Quico Pardo com a copilot i navegador i Jordi Pujol com a mecànic. La mítica prova es disputarà a l’Aràbia Saudita entre el 3 i el 17 de gener del 2026.
“Competirem en camions, però també ens ocuparem de l’assistència ràpida de dos cotxes de l’equip Toyota”, explica Esteve, que es marca un objectiu ambiciós, després d’haver finalitzat la passada edició al lloc 17. “Anem amb la idea de quedar entre els llocs 10 i 15. Ja tenim experiència, que és molt important en una competició d’aquesta exigència i per preparar-nos farem ara un ral·li al Marroc, que es disputa entre el 17 i el 21 d’aquest mes”.
Dilatada experiència
Jordi Esteve, de 58 anys, té una dilatada experiència en la prova africana, en la qual va debutar com a mecànic de motos amb el lleidatà Gonzalo Gil. Va participar en tres edicions competint en motos, en dos va portar un camió d’assistència i com a pilot de camió acumula sis participacions, totes a l’Aràbia Saudita. Jordi Esteve torna a competir dins de l’estructura Tibau Team, formada per sis camions.