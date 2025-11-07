FUTBOL
Oriol Jové presenta a Lleida el seu llibre ‘El Barça en Dades’
El periodista lleidatà Oriol Jové va presentar ahir a la llibreria Abacus de Lleida el seu llibre El Barça en Dades, editat per Almuzara, en un acte en què va estar acompanyat per José Carlos Monge, cap d’Esports de SEGRE. Aquesta és la seua segona incursió literària després de Lecube, el futbolista de Hitler. Jové, periodista de RAC1, conta la història dels 125 anys del Barcelona amb dades curioses, explicades de forma atractiva.