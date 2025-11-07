FUTBOL
“Volem ser part de la solució, no un problema”
Roger Lamesa demana rebaixar la tensió en la polèmica pel Camp d’Esports
El director esportiu i entrenador interí de l’AEM, Roger Lamesa, va demanar ahir en roda de premsa que “les persones competents s’asseguin de veritat per trobar una solució” al conflicte destapat aquesta setmana per l’ús del Camp d’Esports, amb un encreuament de comunicats entre AEM i Atlètic Lleida arran de la resembra de la gespa, i va assegurar que “no volem ser un problema, sinó part de la solució”.
De fet, va deixar clar que l’AEM “està encantat de jugar en una instal·lació centenària i les nostres jugadores han fet mèrits per jugar-hi”, però va recalcar que “casa nostra és el Recasens”. “El que passa és que la Federació, a dia d’avui, no admet la nostra instal·lació, i això és una cosa que no està a les nostres mans resoldre-ho”.
L’equip ha d’exercitar-se al Recasens aquesta setmana i la següent pels treballs al Camp d’Esports, i Lamesa va advertir que “canviar constantment de superfície és un perill en l’esport femení” i va agrair la predisposició de la plantilla a “adaptar-se a la situació”.
Sobre aquest assumpte, va destacar que “el futbol de Lleida l’estimem tots i no pot ser que al novembre ja estiguem vivint aquest desgast”.
Orgull per Noe Fernández
Més enllà de la polèmica institucional, Lamesa va voler destacar el reconeixement a Noe Fernández, elegida Millor Jugadora de la Primera RFEF 2024/25 per AFE. “N’estem molt orgullosos. Mai s’havia aconseguit res així i suposa trencar un altre sostre de vidre per al club. Posa de relleu el treball d’una jugadora que ha rebutjat ofertes de Primera divisió per seguir aquí per tercer any consecutiu”, va subratllar.
La mateixa Noe Fernández, per la seua part, va voler compartir el mèrit amb el vestidor. “Encara que me’l donin a mi, és un premi de tot l’equip. Elles m’ajuden a ser millor i a aconseguir coses així”, va assenyalar. A més, va dir que el guardó “t’anima a continuar treballant” per canviar la mala situació de l’equip, penúltim a la Lliga.
De fet, l’AEM s’enfrontarà demà a l’Albacete i Lamesa va admetre que “venim d’una derrota (amb el Betis) que ens va doldre, però el grup està mentalitzat. Sabem que el camp de l’Albacete és molt complicat, però hi anirem amb confiança”. La mateixa Noe Fernández confia que els resultats arribaran aviat. “Estem competint sempre. En qualsevol moment es revertirà la situació perquè som capaces de fer-ho. Primer hem de tancar la nostra porteria i després generar més ocasions; si en necessitem moltes per marcar, en generarem més”, va concloure.