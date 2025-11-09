L’Hiopos apel·la el Barris Nord
Gerard Encuentra demana un pavelló “de gala” per plantar cara avui al Baskonia, que arriba en el seu millor moment després de quatre victòries seguides. Golomán serà dubte fins a última hora
L’Hiopos Lleida té aquest migdia (12.00) un altre duel d’altura en aquesta exigent arrencada de Lliga Endesa, en la qual s’enfrontarà a cinc dels grans de la competició domèstica en les primeres onze jornades. Avui és el torn del Baskonia, que arriba a la cita en el seu millor moment de joc i resultats, no en va només ha perdut un dels últims set enfrontaments entre Lliga i Eurolliga, encadenant quatre victòries any i mig després –la temporada 2023-24.
Per això, Gerard Encuentra va apel·lar en la prèvia la importància que tindrà l’ambient del Barris Nord en les possibilitats de l’equip, ja no només de guanyar, sinó de competir de tu a tu als vitorians.
“Necessitem un pavelló de gala per competir, no per guanyar”, va apuntar el tècnic, que creu que arran d’alguna lesió i la marxa de Samanic, “ara la rotació fa que tots se sentin importants, tots sumen. Juguen a un nivell altíssim, sobretot en defensa”, va alertar el tècnic lleidatà. Així mateix, va afegir: “Tenen un equip superfísic, que juguen constantment al límit de la falta, molt dur i amb molta confiança.
Ara mateix, fins i tot amb la nostra millor versió, crec que serà difícil, per això és molt, però que molt important, que el Barris estigui de gala i pressioni des del primer minut qualsevol decisió, qualsevol tir, que ells notin que aquí serà complicat treure alguna cosa positiva”.
En aquest sentit, Encuentra, que tindrà el dubte de Golomán fins a última hora, veu l’equip preparat després d’una setmana “molt bona” d’entrenaments i amb la derrota davant el Joventut “ja oblidada”.
Intensitat
No obstant, és conscient que avui l’exigència serà màxima i demana als seus jugadors molta intensitat. “Cal jugar tan físic com sigui possible, perquè ara ells estan jugant superfísics. També serà important controlar el rebot defensiu i tenir un punt de sort i d’encert. Serà difícil fins i tot mostrant el nostre millor nivell, però això no vol dir que sortim tristos. Anirem amb la màxima ambició, encara que ells van un pas davant nostre”, va asseverar.
La tornada de Rafa Villar, el gran al·licient del partit
El duel d’avui tindrà un nom propi, Rafa Villar. El base de l’Hospitalet torna per primera vegada al Barris Nord, que va ser casa seua durant dos anys i mig “increïbles” que el van ajudar a créixer “com a jugador i com a persona”, assegura.
L’Andorra atropella l’Unicaja i el Manresa cau a Múrcia
La voluminosa victòria del MoraBanc Andorra a casa sobre l’Unicaja, per 24 punts de diferència (98-74), va ser el resultat més destacat en l’obertura de la sisena jornada, que només va oferir un triomf forà, el que va aconseguir el Gran Canària a Lugo contra el Breogán (81-92). També van guanyar a casa el Múrcia, que va derrotar clarament el Manresa (84-65) per seguir en les posicions de dalt, i el Tenerife, que va patir per batre l’acabat d’ascendir Burgos (101-97), un partit que no es va resoldre fins als minuts finals.