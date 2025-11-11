Baralla en un partit juvenil entre l'Artesa de Segre i l'Oliana: a cops de puny i quatre expulsats
L’àrbitre expulsa 4 jugadors, dos per equip, per barallar-se després del xiulet final
El partit entre l’Artesa de Segre i l’Oliana disputat dissabte passat, corresponent a la jornada sisena del Grup 47 de la Segona divisió juvenil i el resultat de la qual va ser d’1-3, va acabar amb una baralla entre jugadors de tots dos equips, quatre expulsats –dos per bàndol– i va requerir la presència dels Mossos d’Esquadra fins que es van calmar els ànims.
Els incidents es van desencadenar tot just acabar el temps reglamentari i quan els jugadors enfilaven ja el camí dels vestidors. L’àrbitre, que va expulsar dos jugadors de cada equip, va fer constar a l’acta que “a l’acabar el partit diversos jugadors d’ambdós equips van començar a encarar-se entre ells. N’he pogut identificar dos de cada equip. Quan la discussió ha pujat d’intensitat han començat a clavar-se cops de puny i m’he hagut de retirar tement per la meua integritat física”.
Els jugadors expulsats van ser per part de l’Artesa de Segre LL.M.F. i E.A.V., mentre que per part de l’Oliana van ser J.P.S. i M.E.B.. En els quatre casos, el col·legiat va fer constar el mateix motiu: “Donar un cop de puny a un adversari.”
Famílies dels jugadors de l’Oliana van redactar un comunicat, al qual va tenir accés SEGRE, en què denuncien que “diversos jugadors de l’Artesa van agredir físicament i verbalment” els de l’Oliana. L’escrit continua afirmant que “la situació es va descontrolar quan part de l’afició local va envair el camp i va augmentar la tensió, obligant a la intervenció dels Mossos d’Esquadra.
El comunicat critica com, en ocasions, “la competitivitat i la pressió per guanyar” fan que “es perdi el sentit educatiu i formatiu de l’esport i subratlla “la responsabilitat dels clubs, entrenadors i federacions per prevenir i sancionar aquest tipus de conductes, així com la importància que els tècnics actuïn com a models de comportament”. També reclamen aquestes famílies “una resposta institucional clara i mesures” per assegurar que els joves competeixin en un entorn segur.
També asseguren que el cas de l’Artesa de Segre no seria el primer en aquest camp, la qual cosa reforça la necessitat que “no quedi en l’oblit” i que hi hagi “una investigació rigorosa i sancions exemplars”. Finalment, el text conclou que aquest episodi ha de servir com a “punt d’inflexió” per reflexionar sobre els valors de l’esport.
Diàleg entre presidents
Sergi Galceran i Núria Plana, presidents de l’Artesa de Segre i el Oliana respectivament, van conversar ahir i van coincidir que incidents així no es poden tornar a repetir. “Ha estat més culpa dels nostres jugadors i, a més de la sanció federativa que els imposin, des del club també els castigarem”, va assegurar Galceran, que no era present en el partit.
Pel que sembla, l’enganxada entre jugadors d’aquests dos equips ja venia d’un partit de pretemporada. Per la seua part, Núria Plana va dir que “l’Artesa de Segre ha tingut més culpa en el que ha passat. Dos jugadors seus van anar contra un de nostre després que acabés el partit”.
LES CLAUS
A cops de puny. Els jugadors LL.M.F. i E.A.V. (Artesa de Segre) i J.P.S. i M.E.B. (Oliana) van ser expulsats per clavar cops de puny a rivals, segons va reflectir el col·legiat, que fins i tot va haver de retirar-se del camp per temor a la seua integritat física.
Denúncia. Famílies dels futbolistes visitants van criticar en un comunicat les agressions dels jugadors locals. El text reclama “una resposta institucional clara”, sancions exemplars i un compromís real per protegir l’entorn formatiu de l’esport juvenil.
Reflexió. Els presidents Sergi Galceran (Artesa de Segre) i Núria Plana (Oliana) van mantenir un diàleg conciliador i van coincidir que fets així no es poden repetir.