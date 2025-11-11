L'Hiopos Lleida iguala la millor arrancada del Caprabo Lleida a l'ACB, la temporada 2002-2003
A nivell estadístic, el conjunt d'Encuentra és el quart millor equip en rebots defensius i el cinquè en taps
L’Hiopos Lleida va sumar diumenge, contra tot pronòstic, la quarta victòria de la temporada al derrotar el Baskonia, la qual cosa venia en un moment dolç a l’encadenar quatre victòries entre ACB i Eurolliga, cosa que no passava des de feia any i mig. Amb aquest triomf, l’equip de Gerard Encuentra ha igualat l’inici del llavors Caprabo Lleida a la campanya 2002-2003, que va poder arrancar amb quatre victòries seguides davant de Girona, Sevilla, Càceres i Granada –aquests dos últims van acabar baixant– i va perdre els dos següents contra de Baskonia i Unicaja. A nivell estadístic, l’Hiopos és el quart millor equip en rebots defensius i el cinquè en taps.
Pla per a la consolidació de l'Hiopos Lleida a l'ACB
Fa temps que Albert Aliaga, president del Força Lleida, intensifica les gestions amb empreses i entitats locals per assegurar la viabilitat econòmica del club més enllà de la present temporada. El seu objectiu és clar: deixar una estructura financera sòlida que garanteixi la continuïtat del projecte a l’ACB durant els pròxims dos o tres anys, independentment de si ell segueix o no al capdavant de l’entitat després de l’estiu, que és quan expira el seu mandat.
El president del Força Lleida insisteix que la seua prioritat no és tant decidir ara si seguirà al capdavant, sinó complir un compromís adquirit amb la junta directiva i amb les institucions locals. “Així ho he dit als meus companys de junta, a l’alcalde i al president de la Diputació: em comprometia a deixar aquesta temporada el club consolidat econòmicament per un parell o tres d’anys, independentment de qui hi hagi al capdavant del club”, va indicar.
Aquest projecte se sosté, en gran manera, gràcies a haver aconseguit la fidelització de les empreses col·laboradores que acompanyen el club des de l’ascens a l’ACB. L’entitat compta actualment amb una vintena de firmes que aporten la part més significativa del pressupost, i moltes d’elles ja han renovat el seu compromís més enllà d’aquesta temporada. “De la vintena d’empreses que tenim amb una aportació econòmica més gran, la gran majoria està lligada per més d’un any”, va assegurar. Entre les marques vinculades al club destaca Hiopos, patrocinador principal a l’etapa ACB i que va agafar el relleu d’ICG, del mateix grup A&K Holding, el contracte del qual expira també al final de la present campanya. Aliaga va confirmar que ja s’han iniciat converses per prolongar la relació. “S’està parlant per ampliar-ho, com estem fent amb altres empreses”, va dir.