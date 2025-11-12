FUTBOL
Nova guerra per Lamine
El blaugrana va ser desconvocat de la selecció per un tractament “invasiu” de la pubàlgia del Barça que va molestar l’RFEF. Va tornar ahir a Barcelona i estarà de 7 a 10 dies de baixa
Lamine Yamal va ser ahir desconvocat per Espanya per als partits contra Geòrgia i Turquia després que els serveis mèdics del FC Barcelona recomanessin entre 7 i 10 dies de repòs després de sotmetre’l a un tractament “invasiu” de radiofreqüència per la seua pubàlgia dilluns. L’RFEF va afirmar que es va sentir “sorpresa i molesta” al conèixer el procediment el mateix dia d’inici de la concentració i va assegurar que no va rebre informació prèvia, només un informe a la nit del mateix dilluns. Davant d’aquesta situació, el jugador va tornar ahir a Barcelona per avançar en la seua recuperació. Al seu lloc, Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, va ser citat per Luis de la Fuente per completar la llista.
El seleccionador, en una entrevista a RNE, va qualificar els fets com una situació “mai viscuda”, admetent que el va sorprendre que un tractament així es fes “al marge de la federació” i sense detalls previs sobre l’estat del futbolista, que havia estat titular en els últims compromisos del Barça.
Des del club blaugrana, tanmateix, van oferir una altra versió. Fonts del Barça van assegurar que van informar “immediatament” l’RFEF del tractament, actuant de manera coordinada amb Lamine Yamal i consultant l’especialista en la matèria Ernest Schilders, que tenia programada una visita dilluns per valorar l’evolució de la lesió. El Barça assenyala que el procediment es va decidir en aquesta consulta, en la qual el metge belga va determinar que la pubàlgia està controlada, quedant el jugador sota supervisió constant del cos mèdic del club, en comunicació amb la federació.
Messi: “No me’n vaig anar com imaginava, però l’afecte de la gent hi serà”
Leo Messi va confessar en una entrevista a Sport que ell i la seua família troben a faltar Barcelona i que el seu desig és tornar algun dia a viure-hi. “Enyorem molt Barcelona. Els nens, la meua dona i jo parlem contínuament de tornar. Hi tenim la nostra casa i és el que desitgem”, va afirmar.
Atlètic Balears-Espanyol i Ourense-Girona a la Copa del Rei
L’RFEF va celebrar ahir el sorteig de la Copa del Rei, encara sense el Barça i la resta d’equips de la Supercopa, que va aparellar l’Espanyol (botxí de l’Atlètic Lleida a Primera Ronda) amb l’Atlètic Balears, un altre rival del grup 3 de Segona RFEF, i el Girona amb l’Ourense CF, que també es va enfrontar a l’equip lleidatà en les semifinals de Copa Federació. El Reus FC Reddis i el Sant Andreu, també de Segona RFEF, rebran, respectivament, la Reial Societat i el Celta, de Primera divisió, mentre que el Sabadell, cinquè representant català, s’enfrontarà al Deportivo.