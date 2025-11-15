TENIS
El Borges posa peu i mig en la segona ronda europea
Supera el Fenerbahçe per 3-0 i amb guanyar avui 5 jocs ja estaria classificat
L’Enoli Borges Vall va posar ahir peu i mig en la segona ronda de la Europe Cup, la segona categoria continental de tenis taula, al derrotar contra tot pronòstic el Fenerbahçe turc per un clar 3-0. Amb aquest resultat, l’equip de les Garrigues en té prou amb guanyar avui davant de l’amfitrió Odorheiu Secuiesc cinc jocs, un més dels que va perdre ahir davant dels otomans, per segellar matemàticament la classificació sense esperar al duel de demà entre torns i romanesos.
La decisió del Fenerbahçe de situar-ne el seu número u, Abdullah Yigiter, com a dos per mesurar-se a Marc Duran no li va sortir gens bé, ja que el barceloní va guanyar. Abans d’aquest duel, el jove Cesc Carrera va donar el primer punt de l’eliminatòria al batre Isik Hakan per 1-3. El jove de Castellnou de Seana va atropellar el seu rival en el primer parcial per 2-11, va guanyar el segon més ajustat, per 12-14, i després de cedir el tercer (11-9) va certificar el primer punt per al Borges vencent amb solvència el quart set per 4-11.
Després va ser el torn de Duran, que va superar el número u de turc per 1-3, amb parcials de 9-11, 12-10, 5-1 i 9-11. La victòria la va certificar Josep Lluís Andrade, substitut de Joan Masip en aquesta eliminatòria, que va superar per un ajustat 2-3 a Duran Onur, amb parcials d’11-5, 9-11, 5-11, 11-7 i 3-6. “És una victòria increïble i de forma molt clara, que ens situa molt a prop d’estar en la segona ronda”, va assenyalar Andrade.