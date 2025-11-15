NATACIÓ
Emma Carrasco, bronze en 400 estils de l’Estatal i bitllet per a l’Europeu
Emma Carrasco va aconseguir ahir la classificació per al Campionat d’Europa de piscina curta, que es disputarà a Lublin (Polònia) del 2 al 7 de desembre, a l’obtenir la medalla de bronze en els 400 estils, durant la segona jornada de l’Estatal d’Hivern que se celebra a la piscina Nova Escullera de Barcelona.
La lleidatana, actualment a les files del CN Sant Andreu, va superar amb solvència la marca mínima exigida per l’RFEN, fixada en 4:37.54. Vázquez va ser la més ràpida, amb un temps de 4:33.22, seguida de Paula González, que va parar el cronòmetre en 4:33.68, i va tancar el podi Emma Carrasco, amb 4:33.81. La lleidatana ja disposava d’un registre que complia la mínima europea –el 4:36.12 que va aconseguir a Westmont (Estats Units) durant la Copa del Món 2025–, malgrat que l’RFEN encara no havia confirmat la validesa.
Lluny d’esperar a la resolució federativa, Carrasco va sortir a assegurar la seua classificació i va millorar àmpliament aquell registre, confirmant la presència a l’Europeu, la seua segona gran competició de l’any després del Mundial de Singapur.
És la seua tercera medalla de bronze a l’Estatal, després de les de dimecres, mentre que ahir també van pujar al podi Paula Juste, que va ser plata en 200 papallona, i Ferran Julià, bronze en 400 lliures.