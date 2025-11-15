MOTOCICLISME
Moreira arranca molt enrere el camí cap al títol mundial de Moto2
El brasiler establert a Alcarràs va acabar el 19
Diogo Moreira, líder de Moto2 i que està a només un punt de conquerir el títol mundial, no va arrancar gens bé el decisiu Gran Premi de la Comunitat Valenciana. El brasiler establert a Alcarràs es va quedar fora de la Q2 al ser dinovè, encara que al seu rival per la corona, el madrileny Manu González, tampoc li va anar gaire bé i va acabar amb el desè millor registre.
La categoria intermèdia encara la seua última prova de la temporada amb la tensió del títol i la sessió de Pràctica va deixar ahir clars senyals de la batalla. De moment, l’alacantí Daniel Holgado va aconseguir el millor temps al rodar en 1:32.408, establint un registre que va marcar el ritme del Top 14 que accedeix directament a la Q2. El contrast el va posar el líder del campionat Diogo Moreira, que va patir una autèntica jornada per oblidar a l’acabar en dinovena posició, fora del Top 14, cosa que l’obligarà a passar per la repesca de la Q1 i sortir demà en la carrera molt endarrerit.
En MotoGP, la sessió d’ahir va oferir un panorama competitiu i interessant malgrat estar més centrada en la preparació que en el campionat. Pedro Acosta (KTM) va aconseguir el millor crono amb 1:29.240, superant per tot just 53 mil·lèsimes l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que malgrat una caiguda primerenca va acabar segon.
En tercer lloc va aparèixer l’italià Franco Morbidelli (Ducati) confirmant que està a to per al final de temporada. Van completar el Top 5 Àlex Márquez (Ducati), quart, i el japonès Ai Ogura (Aprilia). També van destacar al Top 10 figures com Fermín Aldeguer (Ducati), Joan Mir (Honda) i Fabio Quartararo (Yamaha), aquest últim amb caiguda inclosa però amb ganes de brega.