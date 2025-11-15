FUTBOL
Partit clau de l'Atlètic Lleida a casa
Busca guanyar per canviar la seua dinàmica || Rep avui l’Andratx
L’Atlètic Lleida rep aquesta tarda (17.00/Lleida en Joc) l’Andratx balear en un partit clau per als lleidatans, que volen aconseguir un triomf que els permetria fer un pas endavant per sortir del descens i que suposaria una injecció de moral per als jugadors, en un matx al Camp d’Esports, on l’equip ja va ser capaç de guanyar el Barça Atlètic fa unes jornades.
Els de Gabri García són quinzens, amb vuit punts, i el rival del dia d’avui, l’Andratx de José Contreras, és desè amb tretze punts. Els balears són un rival dels exigents en aquest grup tercer de la Segona RFEF, i arribaran al Camp d’Esports amb la idea de tornar a sumar punts a domicili, després d’empatar fora de casa davant del València Mestalla (2-2) i caure a Terrassa (2-1).
Jugadors a les seues files, com Pablo Gálvez, màxim anotador de l’equip amb quatre gols; i el segon, Vicente Meca, amb tres, seran dos peces importants del rival que l’Atlètic Lleida haurà de vigilar especialment.
Els lleidatans afronten el duel amb la necessitat de puntuar i, al seu torn, fer un pas important per revertir la seua dinàmica i atansar-se a les places que donen la permanència. Ho farà amb el retorn de Dauda Koné a la convocatòria, després de complir la seua sanció, i per tal de corregir els detalls que en les últimes jornades han penalitzat el conjunt de Gabri, i que l’equip ha treballat durant la setmana d’entrenaments per minimitzar-los, tenint en compte també que l’Atlètic Lleida és el segon equip més golejat de la categoria, amb 18 gols en contra.
A la recerca de canviar aquesta dinàmica, els lleidatans volen sumar una segona victòria de nivell, i com ja va assenyalar Gabri en la roda de premsa prèvia, “amb aquesta ambició que hem demostrat en molts partits” i amb el convenciment que “revertirem la situació”. Els lleidatans volen fer un bon partit i tornar al camí del triomf, aquesta tarda (17.00 hores) davant de l’Andratx.