FUTBOL
Remuntada vital
L’Atlètic Lleida suma el segon triomf en Lliga al batre l’Andratx en un duel sense dominador i amb alternatives. Els lleidatans, encara en descens, van veure com Pascual capgirava l’1-0 de Camara, però van reaccionar amb gols de Boris i Campins. Gabri García. Va reconèixer que “el partit no ha estat gaire diferent d’altres” i va posar el focus en la necessitat d’encaixar menys gols
L’Atlètic Lleida va rebre ahir una importantíssima dosi d’oxigen al guanyar (3-2) l’Andratx i sumar la segona victòria en Lliga, en un altre partit marca de la casa: amb poc control, alternatives i una remuntada per bàndol. Però aquesta vegada el triomf va ser per als lleidatans, gràcies a un gol de Campins en el 75 a la sortida d’un córner, que deixa els lleidatans amb la moral renovada i a dos punts de la salvació directa abans que es jugui avui la resta de la jornada, sabent que una derrota hauria suposat un càstig molt més dolorós.
El matx no va poder començar millor per als de Gabri. Als 51 segons, Alya Camara va culminar una acció embolicada dins de l’àrea, després dels primers intents de Boris Garrós i Bilal, per avançar l’Atlètic Lleida, fent impossible una tercera intervenció de la saga visitant (1-0). L’impuls inicial, tanmateix, va durar poc. L’Andratx, inadvertit fins llavors, va empatar en una acció tan simple com efectiva: un servei de banda llarg cap a Navarro, que va centrar al segon pal perquè Jaume Pascual anotés l’1-1. El càstig a l’Atlètic Lleida va ser doble, perquè al 19 Pascual va repetir com a golejador, afusellant Pau Torres després d’una passada enrere.
El conjunt lleidatà va intentar reaccionar. Camara va tenir una ocasió clara al 26, però el seu tret, després d’un rebuig a la frontal de l’àrea petita, va marxar alt. L’Andratx, per la seua part, va fregar l’1-3 en el minut 34: després d’un cop de cap, el defensa Gabri es va trobar amb tota la porteria per a ell i amb Pau Torres ja batut, però va fer un misto i va malgastar una ocasió claríssima.
Per complicar encara més la situació, a cinc minuts del descans Alya Camara es va lesionar i Gabri va haver de substituir-lo per Asier. El canvi va obligar a moure peces i Moró Sidibé va passar a ocupar la punta de l’atac, alterant el pla inicial.
L’Atlètic Lleida va sortir decidit dels vestidors i en el minut 55 va trobar l’empat amb una autèntica genialitat de Boris Garrós: una espectacular rematada d’esperó després d’una centrada rasa de Bilal que va sorprendre tota la defensa i va retornar l’equip al partit (2-2).
L’Andratx encara va tornar a avisar en el 69, quan Nicoli va rematar al pal en un córner. Però el futbol sol castigar qui perdona i en el 75 el porter Elías no va encertar a blocar la pilota en un córner passat i Campins, més ràpid que ningú, va ficar el cap davant de la porteria per establir el 3-2.
A partir d’allà, els de Gabri van saber patir i gestionar els minuts finals. Dauda, improvisat lateral esquerre en la defensa de quatre que ahir va proposar Gabri, es va mostrar molt solvent frenant les incursions de l’Andratx per la dreta, mentre que Boris Garrós va donar oxigen a l’equip baixant totes les pilotes llargues.
Una gestió intel·ligent que va evitar sobresalts en un tram final tens però controlat, que va permetre a l’Atlètic Lleida celebrar una victòria tan soferta com imprescindible.
El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va demanar a l’equip “disfrutar de la victòria, perquè hem patit molt per aconseguir-la”, malgrat que va reconèixer que el matx “no ha estat gaire diferent a molts altres que hem jugat. Avui ha sortit cara i altres vegades creu”.
Encara que es va mostrar “content” pel triomf en un duel en el qual va percebre “més tensió que en altres partits, perquè eren molt importants els tres punts”, va reconèixer que el seu equip té “situacions de joc que hem de controlar millor”. L’entrenador de Sallent va posar el focus a reduir “els gols encaixats”. “Un equip que marca tants gols com el nostre i genera molt més, ha de millorar molt a nivell defensiu. La manera de créixer ha de ser encaixar menys, perquè ofensivament generem molt. Si corregim això, millorarem molt”, va explicar, i va admetre també que “encara estem en el procés de trobar l’equilibri de la línia defensiva per encaixar menys”. A més, va lloar la capacitat del seu equip d’“avançar-se gairebé sempre en el marcador”. “És una cosa que aconsegueixen molt pocs equips i hem d’aprofitar-ho millor, perquè ens costa saber portar el partit després. Sempre passen massa coses i, quan els rivals es posen davant, no passa res”, va concloure.
Per la seua part, Joan Campins va destacar, sobre el gol que va donar el triomf, que “durant la setmana ens passen els vídeos dels porters i sabíem que les sortides aèries eren la seua debilitat”.