BÀSQUET
Oriol Paulí, a la primera llista de Chus Mateo
L’aler de l’Hiopos Lleida tornarà a la selecció espanyola en la finestra FIBA
Chus Mateo va anunciar ahir la seua primera convocatòria com a seleccionador espanyol, en la qual va incloure el jugador de l’Hiopos Lleida Oriol Paulí, que torna a l’equip nacional un any després de la seua última presència, el novembre del 2024. L’aler figura entre els 14 convocats per als partits de classificació del Mundial de Qatar 2027 davant de Dinamarca i Geòrgia.
Paulí, amb experiència prèvia en diverses finestres FIBA, es reincorpora a una selecció condicionada per l’absència de jugadors de l’NBA i de l’Eurolliga. Mateo va configurar un grup amb majoria d’habituals, entre ells Alberto Díaz, Jaime Fernández, Izan Almansa i Santi Yusta, l’únic jugador que repeteix respecte a l’Eurobasket d’aquest estiu. Com a principals novetats destaquen l’aler pivot hispanobritànic Great Osobor i el base Lluís Costa, que debutarà als 32 anys. A més, també estaran convidats a la concentració Miguel Allen, del Joventut, i el jugador del Saragossa amb passat al Força Lleida Miguel González.
El seleccionador va presentar la llista a Santa Cruz de Tenerife i va ressaltar el “compromís” dels jugadors de cara a aquesta nova etapa. Mateo va detallar que el seu objectiu per a aquests primers partits és “tractar que tots es coneguin” i generar “atmosfera”.
Així, Paulí serà un dels jugadors que perdrà Gerard Encuentra en la finestra que començarà després del partit d’aquest dissabte davant d’UCAM Múrcia. El nombre de jugadors del conjunt lleidatà que se n’aniran amb les seues seleccions podria arribar a cinc. A més de Paulí, en els propers dies es coneixerà si Agada (Nigèria), Zoriks (Letònia), Golomán (Hongria) o Ejim (Canadà) acudeixen amb les seues seleccions, malgrat que aquest últim no és citat des dels Jocs Olímpics 2024.