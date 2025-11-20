MOTOCICLISME
Àlex: “He estat l’únic capaç de plantar cara al Marc”
Es veu preparat per lluitar pel títol
Àlex Márquez admet que d’aquesta temporada s’emporta que ha estat l’únic capaç d’enfrontar-se al seu germà Marc, la qual cosa li ha permès “millorar” i sentir-se “preparat” per ser candidat al títol el 2026. “Estem parlant de Marc Márquez. Hem estat els únics que li hem pogut plantar cara a la pista, els únics que hem agafat el liderat dos vegades durant l’any. Més aprenentatge em dona de cara al futur, haver lluitat amb ell, haver estat tantes curses a prop seu. I això és el que m’ha fet millorar tant aquest any”, va comentar. Així mateix, va afegir: “Guanyar el Marc en un Mundial tan llarg de 22 carreres és molt difícil. És un rival molt dur, et sotmet a molta pressió i a molta exigència. Veus que el títol no és impossible i vols seguir. Ha estat un aprenentatge molt bo i crec que m’ajudarà molt en el futur.”
Sobre les aspiracions el 2026 va reconèixer que “estic en un moment amb experiència, de maduresa, preparat per poder intentar-ho”. “És normal que l’any que ve la gent ens posi a les quinieles de favorits, som subcampions i tindrem la moto oficial dins del box. Em sento preparat”, va indicar.