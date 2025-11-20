FUTBOL
Panamà, amb el lleidatà Sánchez Jara d’assistent, jugarà el Mundial 2026
El lleidatà Francesc Xavier Sánchez Jara estarà en el Mundial de futbol del 2026, que se celebrarà als Estats Units, Mèxic i Canadà, gràcies a la classificació que va aconseguir dimarts passat la selecció de Panamà, en la qual és l’assistent del tècnic Thomas Christiansen des del 2021. L’entrenador d’Almacelles va jugar diverses temporades a Primera divisió enrolat, entre altres equips, a l’Osasuna, Betis, Racing de Santander, Sporting Gijón i el FC Barcelona, amb el qual va arribar de la mà de Johan Cruyff.
Panamà va superar el Salvador (3-0) i es va assegurar el bitllet per a la seua segona Copa del Món, després de la del 2018, al quedar-se fora de Qatar el 2022. Ha completat les eliminatòries de la CONCACAF invicte, després de guanyar set partits i empatar-ne tres, anotant un total de 19 gols i encaixant-ne només 5.
D’altra banda, la selecció de Curaçao es va convertir en el país més petit del món per població que mai hagi assolit la fase final de la Copa del Món.