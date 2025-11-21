Diogo Moreira: “Aquest títol també és d’Alcarràs”
El brasiler va rodar aquest dijous al traçat lleidatà quatre dies després de proclamar-se campió del món de Moto2. “He complert un somni”, diu
Alcarràs ha tornat a traspassar fronteres. Primer va ser la pel·lícula del mateix nom de la directora Carla Simón, guanyadora de l’Os d’Or del Festival de Berlín 2022, i ara ha estat el brasiler Diogo Moreira el que ha posat de nou aquesta localitat del Baix Segrià, on ha viscut des del 2017 amb la seua família, al mapa amb la conquesta del seu títol mundial de Moto2.
Moreira, que el proper 23 d’abril complirà 22 anys, és el nou rei de la categoria intermèdia de motociclisme, un títol que va alçar diumenge passat a Xest després de remuntar més de 60 punts al seu màxim rival. Un títol històric, ja que es converteix en el primer brasiler a guanyar un Mundial de motociclisme. “Hem complert un somni. El Brasil està molt content amb mi i jo de portar la bandera del meu país”, reconeixia ahir Diogo en una entrevista en exclusiva a SEGRE des del Circuit d’Alcarràs, on tornava a pujar a la moto després del test de dimarts passat, ja enrolat en el seu nou equip de MotoGP.
El paulista, natural de Guarulhos i que des de l’any passat resideix al Principat d’Andorra, reconeix que Alcarràs estarà sempre lligat al seu primer gran èxit. “He viscut aquí durant molts anys. Ara m’he mudat per coses de la vida, però la meua família continua vivint allà. Alcarràs té un trosset d’aquest títol, sens dubte”, assegura.
Va arribar a Alcarràs el 2017 amb només 13 anys, acompanyat pels seus pares gràcies a una beca del projecte d’Estrella Galicia de joves valors, buscant un lloc on poder entrenar i forjar-se com a pilot.
“S’ha criat pràcticament aquí, on tenim la sort de tenir molts circuits de diferents especialitats, a prop i disponibles en tot moment, i això ens diferencia de la resta de ciutats”, destaca Àngel Grau, Team Manager de l’equip SGR i un dels homes de confiança de Diogo, del qual destaca la seua humilitat i constància.
“És un noi amb qui és molt fàcil treballar. De fet, a tots els equips en els quals ha estat ha deixat empremta. Mai et farà mala cara ni reaccionarà malament. Com a pilot és increïble, però com a persona encara ho és més”, assegura.
Moreira ja sap el potencial de la MotoGP que pilotarà l’any que ve, una temporada que es vol prendre “amb calma” i “aprenent molt”.
“Tenim tres anys i hi ha molt a aprendre. La moto és totalment diferent i molt complicada. Tot canvia, és un món nou, amb molta electrònica, molts botons, la velocitat és més gran, la frenada és diferent, tot és nou, així que toca continuar aprenent i també gaudint, per això hem d’anar a poc a poc”, valora Diogo Moreira sobre el test de dimarts.
Gran amic i admirador dels Márquez, amb els quals entrena
Des que va aterrar a Alcarràs, Moreira ha tingut els germans Márquez al costat, dels quals ha rebut valuosos consells i amb qui ha entrenat infinitat de vegades al Circuit d’Alcarràs. “Sempre m’han estimat i estic molt content amb la relació que tinc amb ells”, apunta el brasiler, que es va mostrar molt emocionat diumenge quan Marc el va anar a felicitar pel títol. “En aquell moment em vaig ensorrar”, va indicar. Els Márquez viuran demà la seua particular festa per un doblet que “és un èxit que pertany a Cervera. Celebrar-ho amb el meu germà és la millor manera de tancar una temporada increïble”, va assenyalar Marc. Àlex, per la seua part, va dir que “portar la meua Ducati a Cervera, perquè la meua gent la pugui veure, escoltar i sentir de prop, és un somni”.