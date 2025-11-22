Festa gran a Cervera
Tot a punt per retre homenatge avui als germans Márquez pel seu històric doblet en MotoGP. La capital de la Segarra espera rebre 15.000 visitants en la celebració dels dos títols
Tot està llest a Cervera per viure avui una jornada inoblidable en la qual la ciutat retrà homenatge als pilots Marc i Àlex Márquez pel doblet aconseguit en el Campionat del Món de MotoGP. La cita promet emocions fortes i velocitat en una celebració que omplirà de color i rugit de motos els carrers de la ciutat, que esperen l’arribada d’uns 15.000 visitants.
La jornada començarà a les 11.15 hores amb la recepció oficial dels germans Márquez a la Paeria. A les 11.45 saludaran des del balcó abans de la sortida, a les 13.00, d’un gran comboi amb 200 motos, encapçalat pels germans Márquez (Àlex de pilot i Marc de paquet), que partirà de la plaça de la Universitat rumb a la plaça Magdalena de Montclar. Allà, a les 13.45, Àlex realitzarà un espectacle amb la Ducati Desmosedici GP24 amb la qual ha estat subcampió, marcant el moment més vibrant del dia: el rugit d’una MotoGP per primera vegada als carrers de Cervera. La festa culminarà amb una celebració multitudinària a l’escenari principal.
L’alcalde, Jan Pomés, va explicar ahir que el muntatge ha estat complex a causa de la magnitud de l’esdeveniment. “És una logística pròpia d’un esdeveniment esportiu professional, amb un nivell molt alt per a una ciutat com Cervera. Demanem comprensió als veïns pels inconvenients en la mobilitat i agraïm la seua col·laboració”, va assenyalar. Els preparatius van començar dimecres amb el tancament de carrers i la instal·lació de tanques i estructures. Pomés va destacar el caràcter “de quilòmetre zero” de la festa, en la qual s’ha apostat per mitjans i empreses locals. L’alcalde va agrair especialment als germans Márquez la seua implicació directa en l’organització i el suport econòmic a l’esdeveniment. La Paeria hi aporta 35.000 euros, mentre que la Diputació i la Generalitat preveuen col·laborar-hi amb quantitats similars.
“Per a Cervera és un luxe comptar amb uns ambaixadors així, que projecten el nom de la ciutat per tot el món”, va afirmar Pomés.
Molts comerços han decorat els seus aparadors amb banderes i dorsals dels dos pilots. La botiga oficial ofereix roba exclusiva de la festa i les pastisseries han elaborat galetes i xocolatines dedicades als Márquez. Els establiments hotelers van penjar el cartell de complet ja fa dies.