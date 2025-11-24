L’Hiopos Lleida, fora de la zona de Copa del Rei per les victòries de Barça i Baskonia
Després de la contundent derrota de dissabte davant del Múrcia al Barris Nord
Aquest diumenge es va completar la vuitena jornada de la Lliga Endesa que va oferir, entre altres resultats, les victòries de Barça i Baskonia, que deixen l’Hiopos Lleida provisionalment fora de la zona que dona accés a la Copa del Rei. No obstant, l’equip de Gerard Encuentra, que dissabte va ser vençut pel Múrcia al Barris Nord en el pitjor partit de la temporada, està amb les mateixes quatre victòries que els blaugranes i vitorians, a més del Breogán.
El nou Barça de Xavi Pascual, que s’estrenava a la Lliga Endesa, va superar ahir el Dreamland Gran Canària en un duel tancat, aspre i de xifres baixes (61-72), que li permet reviure de cara a l’objectiu d’assolir la classificació per a la Copa.
El georgià Tornike Shengelia, amb 14 punts i 17 de valoració, i l’argentí Nico Laprovittola, amb 14 gols, van brillar en un duel que es va decidir a favor dels blaugranes a l’últim quart amb un parcial de 15-26. Ahir també van guanyar el Joventut l’Andorra (76-83), el Tenerife el Saragossa (76-84) i Baskonia i València a casa el Bilbao (110-91) i el Girona (98- 72), respectivament.
Miquel Pascual