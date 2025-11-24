FUTBOL
El Lleida mereixia més
Va posar contra les cordes el Cornellà, que arribava segon, per aconseguir un punt que queda curt i el manté cuer. Òscar Rubio va rematar una pilota al pal en l’última jugada del partit
El Lleida va empatar ahir davant del Cornellà (1-1) en un gran partit, amb una proposta més ofensiva del conjunt de Cortés, que va posar en seriosos conflictes un rival que arribava com a segon classificat i que va sortir del Camp d’Esports quart, amb un empat que va tenir sabor amarg per als lleidatans, que es van merèixer més però segueixen cuers. Cortés va introduir canvis tàctics situant Pau Russo com a punta i no a la banda, rol que va assumir Totti per reforçar els ajuts defensius. El pla va funcionar, perquè el de Cambrils, més fresc per marcar diferències, va obrir el marcador (1-0) i va ser el far ofensiu d’un Lleida que va veure com el rival empatava, però va tenir opció d’anar-se’n amb victòria, en una rematada al pal de Rubio en l’última ocasió del partit.
Els del Segrià van començar molt bé, amb les idees clares per contenir el Cornellà i atacar els espais que deixava a l’esquena. Russo va tenir dos ocasions clares, ben neutralitzades per Miño. A partir del minut 25, els visitants es van apropiar de la pilota i van generar dos clares oportunitats abans del descans.
El segon temps va arrancar amb una alegria enorme: el gol del Lleida. Russo va guanyar la partida als centrals per velocitat i, des de l’interior de l’àrea, lleugerament escorat, va afusellar Miño pel seu pal (1-0). Pocs minuts després va arribar la jugada clau: Alegre es va quedar sol davant de Miño en un contraatac per als lleidatans, però el lateral va desaprofitar l’ocasió i va enviar la pilota fora per poc. Del possible 2-0 es va passar a l’1-1. A falta de quinze minuts, el Cornellà va empatar amb una genialitat d’Aliaga, que va col·locar un tret a l’escaire impossible per a Satoca. El matx es va allargar fins al minut 100 per la greu lesió de Garzón, i Rubio va estar a punt de desencadenar el deliri en l’última jugada. León va desbordar fins a la línia de fons i va posar una pilota enrere que Òscar Rubio va rematar al pal dret de la porteria del Gol Nord. Sens dubte, un gran partit per a un punt que va quedar molt curt.
Malgrat el bon nivell mostrat, va admetre que el vestidor volia més. “Ens hauria agradat marxar amb una victòria, no s’ha de mirar la classificació, anem pel camí correcte”, va indicar.
Cortés: “Hem fet un partit molt complet”
L’entrenador del Lleida, Jordi Cortés, es va mostrar satisfet amb el rendiment de l’equip. “Hem fet un partit molt complet, me’n vaig satisfet. Estem mostrant capacitat de millora”, va assenyalar. El tècnic va destacar, d’altra banda, que “s’ha donat tot el que teníem previst” en el matx i va assegurar que “potser ens mereixíem alguna cosa més”.