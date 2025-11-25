Acollits més de 900 dones i menors en pisos d’urgència a Lleida
Gestionats per l’associació Refem des del 2018, amb 35 places en sis habitatges
L’associació Refem de Lleida gestiona sis pisos d’acollida d’urgència per a dones víctimes de violència masclista amb un total de 35 places i pels quals des del 2018 han passat un total de 465 dones i 453 menors. “Treballem majoritàriament amb víctimes que venen de fora de Lleida per protecció, ja que tenen un risc més gran i és millor que surtin del seu territori perquè comencin a reconstruir la seua vida”, expliquen Adriana Ruiz i Priscilla Belohuby, directora i coordinadora de Refem respectivament. Consideren que “el sistema no protegeix prou perquè puguin quedar-se al seu lloc de residència i estar tranquil·les” i constaten que “trenquen amb tot” per poder començar de zero i que aquests “factors victimitizadors” tenen serioses conseqüències sobretot entre els menors. “La majoria no saben per què no poden viure a casa seua, ni veure els amics i fins fins i tot han hagut de deixar el seu ninot favorit o la seua roba a l’haver de fugir”, destaquen. Per minimitzar el trauma i abordar amb una “mirada infantil” a aquesta situació, Refem va editar el conte La nova casa de la Sara, que fins i tot comparteixen amb altres recursos d’atenció de tot Catalunya i que el consell comarcal del Segrià va distribuir entre les escoles bressol per conscienciar. L’entitat té concertades cinc places per a aquests habitatges d’urgència, per la qual cosa es troben operatius tots els dies de l’any les 24 hores del dia.
L’associació també gestiona des d’aquest any el projecte Heura, amb cinc places, destinat a dones que ja han passat pel procés de recuperació però que, amb la crisi actual de l’habitatge, no poden accedir a un pis. “Viuen juntes, comparteixen inquietuds i es donen suport entre elles”, destaquen. “No se senten tan institucionalitzades i tenen el seu propi espai”, asseguren les responsables de Refem, a més d’assenyalar que compten amb el suport de professionals. A més del Punt, on atenen totes les consultes de dones i imparteixen tallers i classes d’idiomes, disposen del Rober, on recullen roba donada per a les dones i els nens que ho necessiten. “És un moment terapèutic per a elles, poder triar la roba que necessiten sense haver de quedar-se amb el primer que els donen. És una manera d’humanitzar un servei que és bàsic”, defensen. Actualment compten amb quatre punts de recollida (més informació a www.refem.cat) i destaquen que necessiten roba de talles grans, per a adolescents i nens i nenes d’entre 8 i 10 anys, a més de sabates en bon estat.