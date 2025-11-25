FUTBOL
El Barça busca un triomf que l’atansi al top 8
Visita el Chelsea amb l’objectiu de recuperar sensacions a la Champions
El Barcelona visita avui (21.00) Stamford Bridge amb la necessitat de donar un cop d’autoritat en la fase lliga de la Champions i assentar-se a l’anhelat top 8. El 3-3 a Bruges va deixar un regust amarg i dos punts “molt valuosos” al camí, com va admetre Hansi Flick, però també la convicció que el seu equip pot competir contra qualsevol, fins i tot si acaba entrant en els encreuaments per la via llarga. “La temporada passada va demostrar que també es pot guanyar la Champions des de fora del top 8”, va recordar el tècnic alemany.
Flick recupera efectius i arguments. Lewandowski arriba “en una forma fantàstica” i també Raphinha i Joan Garcia, clau per frenar la sagnia defensiva d’un equip que ha encaixat set gols en quatre jornades europees. El Barça sap que un triomf a Londres el situaria amb deu punts i un tram final amable: Eintracht, Slavia i Copenhaguen per certificar l’accés directe a vuitens. El Chelsea, campió del món aquest estiu i aspirant a la Premier, viu el seu millor moment des de la sortida d’Abramóvitx. Malgrat la baixa de Cole Palmer, Flick va dir que el rival “és un dels millors equips del món” i va destacar “l’evolució del club”. “Hi ha molts jugadors joves, un entrenador fantàstic que els dona identitat. És molt bonic veure’ls jugar. Per a nosaltres és un partit molt bo per competir-lo. Això és la Champions, però tenim confiança en les nostres forces i lluitarem com sempre ho fem”, va assenyalar el tècnic.
Rashford viatja i Pedri continua de baixa
Marcus Rashford va ser la gran novetat de la llista de convocats de Flick per al duel, un cop recuperat de la grip. A més, també torna Frenkie de Jong, després de complir la seua sanció en Lliga contra l’Athletic Club, mentre que Pedri segueix en la fase final de recuperació de la lesió muscular i encara no ha rebut l’alta mèdica per tornar a l’equip.
Principi d’acord per renovar Eric
El Barça i Eric García es troben en la fase final de negociacions per a la renovació del polivalent defensa fins al 2030. Segons Mundo Deportivo, totes dos parts ja han arribat a un principi d’acord per prolongar el contracte, que acaba el juny que ve. El central està sent fonamental per a Flick, ja que ha tingut minuts en tots els partits.
Maresca lloa el joc del Barça a la prèvia
Enzo Maresca, tècnic del Chelsea, va lloar el joc del Barcelona de Hansi Flick, abans d’enfrontar-s’hi, definint-lo com “espectacular” i va reconèixer que sempre que veu el conjunt blaugrana veu coses per aprendre, tant en la part ofensiva com en defensa, a més de reconèixer que “vaig decidir ser entrenador pel Barça de Guardiola”.