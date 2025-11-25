SEGRE

El Club Esportiu Maristes presenta els seus 26 equips i 300 esportistes en un acte multitudinari

REDACCIÓ

El Club Esportiu Maristes Montserrat Lleida va celebrar divendres passat la seua presentació oficial de la temporada, en un acte multitudinari que va reunir jugadors, famílies i tècnics al pavelló de l’escola. L’entitat, que continua creixent any rere any, va presentar un total de vint-i-sis equips federats i més de 300 esportistes, consolidant-se com un dels clubs formatius de referència a la ciutat. Un dels moments més destacats va ser la presentació de la nova pàgina web oficial del club, una eina que naix amb la voluntat de millorar la comunicació entre esportistes, famílies i afició.

