ESQUÍ
Jornada de captació de talents amb diversos clubs de la Val d’Aran, el Pallars i la Cerdanya
La Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha celebrat aquest cap de setmana passat a les instal·lacions de l’INEF Barcelona una jornada de captació de nous talents en la qual van participar uns 50 joves, procedents de diferents clubs de Catalunya, majoritàriament de la Val d’Aran, el Pallars i la Cerdanya, confirmant el gran potencial en les disciplines d’esquí i snowboard. Van estar representats el CAEI, l’Associació Esportiva Pallars i el Freeski Cerdanya, entre d’altres.