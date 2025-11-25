Contra l’odi i el negacionisme
Situen la violència digital entre els principals reptes i demanen “unitat” de societat i administracions per combatre el masclisme. Durant l’acte institucional a Lleida
La plaça Víctor Siurana de Lleida va acollir ahir l’acte institucional del Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències cap a les Dones posant el focus en la violència digital entre els principals reptes, sobretot davant de l’augment dels discursos d’odi cap a les dones i el negacionisme del masclisme proliferant a les xarxes socials. Així ho va destacar Carolina Villacampa, catedràtica de Dret Penal de la UdL i que ahir va conduir l’acte amb l’assistència de representants de les institucions, entitats, serveis d’emergències i cossos policials. “La violència masclista impregna el dia a dia en els espais físics però també en els virtuals”, va assenyalar, i va instar la societat a treballar unida i amb la implicació de tothom “per erradicar el masclisme i aconseguir una societat lliure en la qual les dones puguin gaudir de tots els seus drets”. La lectura del manifest va anar a càrrec d’Adrià Codina, jove referent de Lleida, historiador i galerista, i Ariadna Delgado, estudiant del Col·legi Episcopal i membre del Plenari Municipal d’Infància i Adolescència de Lleida. Van alertar que els joves són les principals víctimes de les violències digitals i van instar a destinar mesures concretes per abordar-les.
Per la seua part, la regidora de Polítiques Feministes de la Paeria, Carme Valls, va destacar que “sense la participació de tots i totes, no aconseguirem erradicar la violència masclista”. El Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones ha atès aquest any 232 dones, va recordar.
Les trucades al 112 per violències masclistes pugen un 6% a Lleida
El 112 ha rebut aquest any 3.343 trucades per violències masclistes a les comarques lleidatanes, una xifra que ha augmentat prop d’un 6% respecte a l’any passat. Els caps de setmana es gestionen més avisos i, per horari, entre les 22.00 i la mitjanit. Mentrestant, fins al setembre els serveis d’intervenció especialitzada (SIE) en violències masclistes han atès 1.165 dones i els seus fills en el de Lleida i 291 més en el de l’Alt Pirineu i Aran, situat a la Seu d’Urgell. A Tàrrega hi ha disponible un centre de crisi d’atenció a les violències sexuals. D’altra banda, l’Hospital Clínic de Barcelona ha atès fins al 31 d’octubre 665 persones, 562 de les quals dones, per violència sexual, un 6,5 per cent més respecte a l’any passat. El 99 per cent de les agressions van ser comeses per homes.