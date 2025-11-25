Milla obre el triomf d’un Espanyol que segueix a Europa
L’Espanyol va superar ahir el Sevilla (2-1), en un partit en el qual el lleidatà Pere Milla va trencar l’empat inicial després del descans amb un cop de cap. El conjunt de Manolo González es consolida als llocs europeus, ja que és sisè, empatat a punts amb el cinquè, el Betis, i amb quatre de marge sobre el Getafe. Després del cinquè gol del curs de Milla, que ja hauria pogut anotar en el primer temps, el duel es va mantenir tens fins que Roberto, al 84, va fer el 2-0 amb un xut llunyà. Però la tranquil·litat va durar poc, perquè un cop de cap de Marcao a la sortida d’un córner va provocar l’autogol de Cabrera (2-1), que va posar emoció fins al final.