BÀSQUET
El Pujol Mollerussa firma un ple i apunta al play-off
Ha guanyat els vuit partits i és un dels cinc equips invictes d’un total de 140
El Pujol Mollerussa està intractable en el seu retorn a la quarta categoria estatal de bàsquet, la Tercera FEB, l’antiga Lliga EBA en la qual va arribar a militar de manera fugaç durant dos temporades (2001-02 i 2004-05). Aquesta vegada no només apunta a una permanència segura, sinó també a la classificació per al play-off d’ascens. I és que després de disputar-se les primeres vuit jornades, l’equip del Pla d’Urgell manté el ple de victòries –l’última dissabte contra l’Hospitalet per 92-85– i és un dels cinc invictes de les cinc conferències, que engloba 140 equips.
El seu tècnic, Marc Díaz, reconeix que no s’ho esperaven, però posa fre a l’eufòria. “Estem en un bon moment, però hem de tocar de peus a terra perquè la Lliga és molt llarga i qualsevol equip et pot guanyar. No ens podem fiar de res perquè som un equip molt jove i si pensem en cotes més grans pecarem de principiants i tindrem molts ensurts”, va alertar.
El Pujol Mollerussa ha guanyat tres equips que són al top 5 de la conferència C-A, que enquadra els representants de Catalunya, Aragó i les Balears. Quan li van preguntar per les possibilitats d’estar al play-off, Díaz apunta que “si per Nadal seguim en aquesta línia, et diré que molt malament hauria d’anar la segona volta per no entrar-hi, però cal ser prudents. Som un equip molt jove i en certs moments no sé com reaccionarem”.
“El que puja és un elegit. És molt difícil”, assegura Díaz. I és que ascendir a la Segona FEB, l’antiga LEB Plata, només ho aconseguiran sis dels 140 equips que hi ha en competició i després d’un camí amb fins a tres play-offs, un primer entre els campions de cada grup de Conferència, un altre entre la resta de classificats i una fase final estatal. “Entrar al play-off de la Conferència i lluitar per entrar a les fases estatals ja seria una cosa brutal per ser el primer any a la categoria. Aquest no és l’objectiu prioritari del club, mai no ens ho hem marcat, però si ens ho trobem anirem a totes perquè som així, no en tinc cap dubte”, va afirmar el tècnic.