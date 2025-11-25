ATLETISME
Tres equips del Xafatolls a l’Estatal
L’A.A. Xafatolls de Mollerussa va participar amb tres equips i diversos atletes a nivell individual en el Campionat d’Espanya de cros per clubs, celebrat a Atapuerca (Burgos), una de les cites més prestigioses del calendari estatal. L’equip sub-16 femení va ser el millor representant del club, amb la seua onzena posició, convertint-se en el millor conjunt català de la categoria. En les proves masculines, els equips sub-18 i sub-23 van acabar els dos en la dissetena posició per entitats.
A nivell individual van competir Sònia Sans, en categoria absoluta femenina; Víctor i Josep Cuenca, en sub-20 masculina; Mar Serrano, en sub-20 femenina, i Maria March, en sub-18 femenina. El dia anterior, Lola Cavero va prendre part en la prova sub-14, completant així la destacada presència del club mollerussenc a Atapuerca.