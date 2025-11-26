FUTBOL
Daltabaix a Stamford Bridge
Un Barça molt discret cau amb claredat contra un Chelsea devastador, perjudicat per l’autoexpulsió d’Araujo abans del descans. El conjunt blaugrana va abaixar els braços a la segona part
El Barça va encaixar ahir una dolorosa derrota a Stamford Bridge, on va caure per un contundent 3-0 que va reflectir a la perfecció la superioritat del Chelsea sobre l’equip de Flick, que cau al quinzè lloc de la taula, al qual li va faltar intensitat i clarividència i li van sobrar molts errors. El més costós va ser el de Ronald Araujo, ja amb 1-0, que va ser expulsat per dos accions estúpides abans del descans. Els seus companys van abaixar els braços a la segona meitat i el Chelsea va sentenciar.
El Barça va arrancar el partit amb bon peu, malgrat un primer ensurt en forma de gol anul·lat a Enzo Fernández per mans prèvies. En uns primers instants de bon joc, en un escenari amb molts espais, Lamine Yamal va entregar una pilota fantàstica a Ferran Torres, que va errar una rematada franca davant la porteria al minut 5. No obstant, amb el pas dels minuts el Chelsea va aconseguir controlar millor el partit a través de la possessió, superant una vegada i una altra la pressió del Barça, que va tornar a partir-se molt i va patir en defensa.
Enzo va tornar a marcar al 22, però de nou el gol va ser anul·lat per un fora de joc posicional d’un company. L’equip londinenc dominava, però no concretava el bon joc en ocasions clares, però es va trobar un parell de regals blaugrana que van ser decisius. A la segona acció d’un córner, Cucurella va posar la pilota enrere perquè Pedro Neto rematés amb Joan Garcia ja batut. Ferran Torres va salvar el gol sobre la línia, però la pilota va rebotar a Koundé i l’esfèric va entrar dins de la porteria per situar l’1-0 (min.27).
El Barça no reaccionava i es va disparar un altre tret al peu. Va ser un sospitós habitual en els grans escenaris, Ronald Araujo, que va veure una primera groga estúpida per protestar a l’àrbitre i, al tall del descans, es va autoexpulsar amb una entrada innecessària sobre Cucurella que va suposar la segona groga, que complicava molt més el panorama als blaugranes.
La segona part necessitava una gesta perquè el Barça en tragués alguna cosa positiva, però no hi va haver res de bo a rescatar. Després d’un altre gol anul·lat blue tot just arrancar, De Jong va perdre una pilota en camp propi que va recollir Estevao, va superar Cubarsí a l’àrea i va anotar el 2-0 completant una acció exquisida amb la dreta. Era el minut 55 i la sensació era que el càstig per al Barça podria haver estat molt més gran, però el Chelsea va abaixar un parell de marxes, es va defensar amb possessions llargues que feien córrer sense rumb els de Flick i va anotar el 3-0 definitiu mitjançant Delap, que va convertir una passada de la mort d’Enzo Fernández després d’una bona sessió a l’esquena del darrere.
“Hem de ser més competitius”
El jugador del Barça Eric Garcia va lamentar, més enllà de l’expulsió, que “ja s’ha vist en aquests partits que si no guanyes els duels és impossible vèncer. Cal ser més competitius”.
Sense victòries en els últims cinc partits
Amb la derrota d’ahir, el Barça ja acumula 5 partits seguits sense guanyar a Stamford Bridge, amb tres derrotes i dos empats. De fet, només hi ha guanyat una vegada, el 2006 (1-2)
Final a la ratxa de 53 partits marcant
La derrota posa fi a una històrica ratxa del Barça de 53 partits seguits marcant gol. El darrer partit sense veure porteria va ser el 15 de desembre del 2024, un 0-1 contra el Leganés.