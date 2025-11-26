FUTBOL
Dos golejadors lleidatans en una jornada 15 anys després
Febas i Milla ho tornen a fer després de Puyol i Capdevila el 2010
La jornada 13 de Primera divisió va ser la primera després de 15 anys en la qual dos jugadors lleidatans, Pere Milla i Aleix Febas, marcaven gol en una mateixa jornada. El jugador d’Alcarràs, amb l’1-0 en l’Espanyol-Sevilla (2-1), i el d’Almacelles, amb l’1-0 en l’empat a dos final de l’Elx davant del Reial Madrid (2-2), van aconseguir una gesta que, després d’aquest cap de setmana, només s’ha produït quatre vegades al segle XXI i que era inèdita des de la jornada set de la temporada 2010/11.
Aleshores, l’octubre del 2010, el jugador de la Pobla de Segur Carles Puyol va fer el 2-1 definitiu en un Barça-València un dissabte i, per tancar la jornada dilluns, el targarí Joan Capdevila va marcar amb el Vila-real en la seua visita a l’Hèrcules, que va acabar 2-2. Han hagut de passar 15 anys per repetir una situació que el 2010 ja havia tingut lloc pocs mesos abans, però amb diferents protagonistes. En la jornada 37 van ser Bojan Krkic i Marc Bertrán, també de la Pobla de Segur, que van coincidir anotant en la mateixa data. El primer va marcar el 0-2 en un Sevilla-Barça (2-3) i Bertrán va fer l’1-0 per al Tenerife contra l’Almeria (2-2). En aquest segle, l’altre precedent va ser en la 2007-08, quan Bojan, amb el Barça, i Capdevila, al Vila-real, van marcar en la jornada 21.