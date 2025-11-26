SEGRE

Gairebé un centenar de joves al Projecte Escoles del Força Lleida

Foto de família de tots els participants en aquesta nova edició del Projecte Escoles celebrat diumenge al Barris Nord.

Redacció

El pavelló Barris Nord va acollir aquest diumenge passat la dissetena Trobada del Projecte Escoles que impulsa el Força Lleida des del 2021 i que va reunir prop d’un centenar de nens i nenes. Els basquetbolistes més petits del Força Lleida van compartir una matinal amb escolars dels centres que formen part d’aquest projecte de formació, en concret del Ciutat Jardí, Minerva, Mirasan, Claver i Joc de la Bola, a més de jugadors i jugadores de diversos clubs convidats, com el CB Torregrossa, CB Bellpuig i Penya Fragatina i l’Escola Països Catalans, que també va ser convidada a l’esdeveniment.

