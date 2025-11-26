Inspecció del Treball sanciona amb un milió d'euros una subcontractada del Camp Nou per tenir treballadors sense papers
Extrem Works tenia almenys 79 empleats en una situació administrativa irregular
Inspecció del Treball ha sancionat amb 1 milió d’euros una empresa subcontractada en les obres del Camp Nou per tenir 79 treballadors d’origen turc sense papers, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts del departament de Treball a l’ACN. El cas afecta l’empresa Extrem Works, subcontractada per la constructora Limak, encarregada de les obres de l'estadi. Aquesta sanció és el resultat de la denúncia que el sindicat CCOO va interposar al mes de setembre davant la presència de treballadors en situació irregular a les obres del camp blaugrana.
CCOO s’ha manifestat en diverses ocasions per denunciar que empreses com Extrem Works estan fent acomiadaments en les obres del Camp Nou a mesura que es va complint el calendari d’actuacions. Molts dels acomiadats són persones sense papers. En la concentració de la setmana passada, el responsable de la federació Hàbitat del sindicat, Carlos del Barrio, va assegurar que les sortides es produeixen “sense cap tipus de garantia ni dret”.
En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' a principis de novembre, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va assegurar que en el cas d eles obres del Camp Nou Inspecció de Treball ha fet 30 actuacions d'ofici i ha rebut 10 denúncies.