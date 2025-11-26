Mari Boya fa el salt a l’F2
El pilot aranès ascendeix a l’avantsala de l’F1 amb Prema, un dels equips capdavanters de la graella. Pilots com Piastri i Leclerc han estat campions de la categoria amb l’escuderia italiana
El pilot aranès Mari Boya farà el salt a la Fórmula 2 la temporada vinent, després de quedar tercer aquest any a la Fórmula 3. Ho farà enrolat en l’equip italià Prema Racing, una de les estructures capdavanteres de la graella i amb més trajectòria en les categories de formació prèvies a la Fórmula 1. El pilot de Les posa així el colofó a un gran 2025, en el qual també es va convertir en el primer pilot de l’acadèmia d’Aston Martin. Boya va donar per conclòs el seu periple a l’F3, a Campos Racing, sent el pilot més en forma de la segona meitat de la temporada (80 punts des d’Àustria fins al final, més que cap altre pilot). També va brillar recentment en el Gran Premi de Macau, en què va vorejar la victòria i va acabar segon després d’un desafortunat cotxe de seguretat al final.
Una vegada acabada la temporada, Boya es va acomiadar de Campos i de la categoria, i el seu ascens a F2 era un secret a veus. I ho farà amb Prema Racing, una estructura que ha guanyat tres títols de pilots, amb noms com Charles Leclerc, Mick Schumacher i Oscar Piastri, i dos d’equips (2020 i 2021) des que la categoria es va reanomenar a Fórmula 2 el 2017. No obstant, en l’actual temporada ocupa el setè lloc al Mundial de constructors. També van passar per l’equip els actuals rookies de la Fórmula 1 Oliver Bearman i Andrea Kimi Antonelli, que van córrer el 2024.
“Estic molt content i molt il·lusionat davant d’aquesta nova aventura. Córrer a la Fórmula 2 amb un equip com Prema Racing i com a pilot de l’Acadèmia d’Aston Martin és un repte emocionant. Després d’un 2025 amb bons resultats, fer el salt a l’avantsala de l’F1 és exactament el que volia i tinc moltes ganes de començar. Donaré el millor de mi per aconseguir bons resultats per a l’equip”, va dir Boya, que ja estarà amb l’equip en les dos últimes proves de l’any, aquest cap de setmana a Qatar i el següent a Abu Dhabi, on provarà per primera vegada el cotxe en el test de posttemporada.
Andy Cowell, director executiu i cap d’Aston Martin, va assenyalar que “és fantàstic veure el Mari progressant. Ha tingut actuacions excel·lents a l’F3 i sens dubte està preparat per a aquest nou repte. Ha demostrat una velocitat i una habilitat al volant impressionants, a més d’una gran concentració i professionalitat fora de la pista”. Rene Rosin, director de Prema Racing, va destacar que “si analitzem la seua trajectòria, podem veure una clara progressió i, a més de la seua velocitat, és un pilot intel·ligent i treballador. Estem desitjant veure com s’integra a l’equip”.