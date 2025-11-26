HOQUEI
El Vila-sana busca la reacció després del dur cop a Fraga
Reben aquesta nit el Bembibre, l’equip revelació que té tres punts més
Després del correctiu que va patir diumenge a la pista del líder Fraga (4-0), en la que va ser la primera derrota de la temporada a la pista –l’altra va ser als despatxos per alineació indeguda–, el Vila-sana torna aquesta nit (21.00) a la competició amb un altre compromís d’altura, ja que el visita l’equip revelació de l’OK Lliga, un Bembibre que és ara segon, a un punt del líder i amb tres d’avantatge sobre les lleidatanes, que no es poden permetre més entrepussades per no despenjar-se de les primeres posicions. Les del Pla d’Urgell volen girar full i recuperar sensacions després “del cop de realitat i d’humilitat” que van rebre a Fraga, com va reconèixer ahir Victòria Porta.
“No vam estar a l’altura i ara tenim més ganes que mai de guanyar”, afirma la golejadora lleidatana, que va advertir que “la Lliga està molt igualada i competida i qualsevol et pot guanyar. Allò de diumenge va ser una lliçó de la qual hem d’aprendre, però el més important és que sabem on fallem i tenim capacitat per reposar-nos”. Pel que fa al rival, va comentar que “està en un gran moment de joc. Ha fet molt bons fitxatges, però en les últimes temporades sempre ens ha costat guanyar-les”. A més, el duel tindrà l’al·licient que al bàndol rival hi haurà la seua cosina Laura Porta. “Serà un partit especial, però dins de la pista no hi ha ni germans, ni cosines ni amics, tots volem guanyar. Quan acabi ja tornarem a ser amigues, però abans no”, va avisar Victòria Porta.
Per la seua banda, Lluís Rodero continuarà sense poder comptar amb Luchi Agudo, que ja va ser baixa a Fraga, mentre que Gime Gómez està en fase d’adaptació.