BÀSQUET
Almenys 3.800 abonats veuran l’Hiopos-Madrid
El club va tancar ahir la venda d’entrades per a socis, a un preu de 20 €. Serà el Dia de Club, per la qual cosa no s’inclou en l’abonament
L’Hiopos Lleida va informar ahir que almenys 3.800 abonats dels 4.500 que té el club aquesta temporada han adquirit entrades per veure l’Hiopos Lleida-Reial Madrid del 20 de desembre vinent, poques hores abans que es tanqués la venda preferent per a ells, la passada mitjanit, a un preu únic de 20 euros.
El duel davant del conjunt blanc és un dels dos que aquesta campanya serà Dia de Club, per la qual cosa també els abonats havien de passar per caixa. La venda va començar dimecres passat, dia 19, i durava fins ahir a la mitjanit. Per això, la xifra de 3.800 podria augmentar encara amb les vendes a última hora i les que també es puguin produir avui, dia que el club ha reservat per resoldre incidències entre els socis.
Des de demà fins dimarts vinent, 2 de desembre, els socis també tindran preferència per comprar entrades, malgrat que aquesta vegada serà a preu del públic general, i només se’n podran comprar dos per abonat. Les entrades costaran entre 50 i 85 euros, depenent de la zona del pavelló –al contrari que la venda entre abonats, que podien mantenir el seu seient i totes les entrades costaven 20 euros–.
Finalment, dijous vinent, dia 4, començarà la venda per al públic general, al preu anteriorment explicat, fins al mateix dia de partit o fins que arribi al sold out, com va passar l’any passat.