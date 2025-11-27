FUTBOL
Golejada a la Copa per oblidar el fred de la Lliga
Les lleidatanes s’imposen a l’Igualada a Les Comes i avancen a semifinals
Triomf revitalitzant. L’AEM no va titubejar ahir davant l’Igualada, un rival de dos categories menys, i li va endossar un 0-5 per superar els quarts de final de la Copa Catalunya. Va ser una nit redona en què es va deixar la porteria a zero i van brillar les jugadores del filial. Tot i així, el conjunt lleidatà va entrar fred el partit. Com el clima a Les Comes, a l’AEM li va costar entrar en calor durant els minuts inicials, però quan ho va fer va ser imparable. A partir del minut 10, el partit va ser un monòleg lleidatà i les ocasions van començar a succeir-se. La primera clara va arribar al 24 amb un potent xut de Noe que es va estavellar al travesser. Avisaven les del Segrià, que no van perdonar en la segona que van tenir. Al 28, Carlota va aprofitar un mal desallotjament a l’àrea de l’Igualada per embocar el 0-1 i posar les seues davant abans del descans. A la represa, l’AEM no va afluixar i va trobar la calor en el gol. El primer va arribar al 54’, obra de Noe que va rematar un córner centrat per Evelyn. L’asturiana va completar la festa amb un golàs que es colava a la porteria després de tocar a la fusta i la converteix en la màxima golejadora de l’equip (0-3). Un clàssic les últimes temporades. Tampoc no es van voler perdre la festa Cintia, que va marcar el 0-4 a passada d’Amaya; i Honoka, responsable de tancar la golejada al 84’ (0-5). Cinc gols per a un AEM que refugia en la Copa del fred de la Lliga i se’n va a l’aturada amb bon sabor de boca.
Després del triomf, el tècnic interí de l’AEM, Roger Lamesa, va destacar que “aquesta victòria ens reforça la moral. Les jugadores han estat molt ficades en el partit els 90 minuts, lluitant i respectant aquesta competició”. Pel que fa al trofeu, el tècnic va explicar que “aquest any tenim esperances amb aquesta competició i volem competir-la”.
D’altra banda, la central aragonesa Nora, va destacar que “estem molt contentes a nivell d’equip i ara toca continuar treballant, enfocades en el següent partit”, va sentenciar.