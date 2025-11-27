Recuperen terreny
El Vila-sana venç el Bembibre, la gran revelació del curs, i s’atansa a un punt del liderat, després de la derrota del Fraga. Les del Pla van ser superiors però no van poder distanciar-se en el marcador
El Vila-sana va recuperar ahir el terreny que va perdre diumenge a Fraga, amb la seua primera derrota en pista de la Lliga (4-0), superant per 4-2 el Bembibre, la gran revelació del curs, en un partit en el qual les del Pla d’Urgell van ser superiors encara que no van aconseguir distanciar-se al marcador i van encaixar els seus dos primers gols a casa. Amb aquesta victòria i la derrota del Fraga a Gijón (3-0), el Vila-sana iguala a 21 punts el seu rival d’ahir i, malgrat ser encara quart, se situa a un sol punt del líder, el Fraga. El Bembibre, amb Laura Porta a les files –que tornava a la seua localitat natal per enfrontar-se a les seues cosines Maria i Victòria–, va sortir valent al partit, però aviat va veure que el seu pla li passaria factura davant d’un Vila-sana decidit a deixar enrere la seua última derrota. Al minut 2, Elsa Salvanyà va estar a punt d’obrir el marcador, però li va guanyar la partida la meta Fer Tapia, providencial tot el duel. L’equip de Lluís Rodero pressionava i treia profit dels riscos visitants. Després d’un mal rebuig, Aina Florenza va connectar una rematada que va acabar en l’1-0 després de sobrevolar per sobre de Tapia, que va interceptar la bola. A partir del gol, l’equip del Pla d’Urgell va passar a dominar encara més la situació, posant a prova una vegada rere l’altra la defensa visitant, que va tornar a equivocar-se als 17 minuts i ho va pagar amb el 2-0 de Maria Porta. Malgrat que en una acció aïllada Laura Porta va provocar un penal que va suposar el 2-1, obra de Varzeas, el Vila-sana va mantenir el seu clar domini, de vegades pecant d’excés de confiança, malgrat que Elsa Salvanyà va anotar el 3-1 quan faltava poc per al descans.
El segon temps transcorria amb un Vila-sana que era i se sentia superior, arribant a zones de perill sense trepitjar excessivament l’accelerador, però al qual tots els detalls li jugaven en contra. Així va ser com el Bembibre va tenir un segon penal després que Gaete aixequés massa l’estic. Varzeas va tornar a llançar-lo i, com abans, el va enviar a l’escaire (3-2). L’equip lleonès va apujar les línies, tot i que la majoria d’ocasions continuaven caient a la porteria de Tapia. Però Victòria Porta va veure la cartolina blava i el Vila-sana va afrontar dos minuts en inferioritat, en els quals va defensar sense fissures. No obstant, no va ser fins al 44 quan Florenza va posar terra pel mig (4-2), convertint la directa per la desena falta visitant.
Després del partit, el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va explicar que “ha estat un matx amb moltes fases. A la primera part hem controlat i a la segona no tant”.